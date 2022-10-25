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  4. Photoshop iddialarıyla gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan'dan şaşırtan hamle! 'Bu da kapak olsun'

Photoshop iddialarıyla gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan'dan şaşırtan hamle! 'Bu da kapak olsun'

25.10.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sevişme sahneleriyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı bir pozla eleştiri oklarının hedefinde yer almıştı. Photoshopun dozunu kaçırdığı söylenen Hafsanur Sancaktutan, iddialara videolu yanıt verdi.

Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi nedeniyle bir anda sosyal medyanın diline düşmüştü. Bacağına photoshop yaptığı iddia edilen ünlü oyuncu, aynı gün çekilmiş bir videosunu paylaşarak, gelen eleştirilere son noktayı koydu.

Sosyal medyada, Hafsanur Sancaktutan'ın arka bacağını inceltirken photoshopun ayarını kaçırdığı ve gülünç göründüğüne dair sayısız yorum yapılmıştı.

Hafsanur Sancaktutan photoshop iddialarına böyle yanıt verdi! 'Bu da kapak olsun'

Hafsanur Sancaktutan, gündeme oturan paylaşım sonrası sessizliğini bozdu ve aynı gün çekilmiş bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Hafsanur Sancaktutan photoshop iddialarına böyle yanıt verdi! 'Bu da kapak olsun'

Sancaktutan'ın videosuna ''Bu da kapak olsun'', ''Photoshop diyenler ağzının payını almıştır sanırım'' ve ''Hani shop diyordunuz, mis gibi fizik'' tarzında yorumlar geldi.

Hafsanur Sancaktutan photoshop iddialarına böyle yanıt verdi! 'Bu da kapak olsun'


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