Photoshop iddialarıyla gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan'dan şaşırtan hamle! 'Bu da kapak olsun'

Hafsanur Sancaktutan, Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi nedeniyle bir anda sosyal medyanın diline düşmüştü. Bacağına photoshop yaptığı iddia edilen ünlü oyuncu, aynı gün çekilmiş bir videosunu paylaşarak, gelen eleştirilere son noktayı koydu.

Sosyal medyada, Hafsanur Sancaktutan'ın arka bacağını inceltirken photoshopun ayarını kaçırdığı ve gülünç göründüğüne dair sayısız yorum yapılmıştı.

Hafsanur Sancaktutan, gündeme oturan paylaşım sonrası sessizliğini bozdu ve aynı gün çekilmiş bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Sancaktutan'ın videosuna ''Bu da kapak olsun'', ''Photoshop diyenler ağzının payını almıştır sanırım'' ve ''Hani shop diyordunuz, mis gibi fizik'' tarzında yorumlar geldi.



