Photoshop yapmadığını söylüyor! Deniz Seki'den yakın çekim yapan kameramana ilginç tepki

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Deniz Seki geçtiğimiz gün Hülya Avşar'ı savunmasıyla gündeme gelmişti.

2,5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki'nin değişimi sık sık gündeme geliyor. Fotoğraflarındaki photoshop ve filtre hileleriyle zaman zaman gündeme gelen ve hayranlarından tepki alan Deniz Seki son olarak kameramanlara ilginç bir tepki verdi.

Seki muhabirlere açıklama yaparken kendisinin yakınına gelen kameramanı "Sen çok yakına geldin git biraz" diyerek eliyle itti.



