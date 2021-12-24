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  4. Photoshop yapmadığını söylüyor! Deniz Seki'den yakın çekim yapan kameramana ilginç tepki

Photoshop yapmadığını söylüyor! Deniz Seki'den yakın çekim yapan kameramana ilginç tepki

24.12.2021 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ın ekonomi yorumu sonrası Avşar'ı destekleyen Deniz Seki kendisini yakından çeken kameramana ilginç bir tepki verdi. Fotoğraflarında photoshop yapmadığını iddia eden Seki'nin son görüntüsü de gündem oldu.

Photoshop yapmadığını söylüyor! Deniz Seki'den yakın çekim yapan kameramana ilginç tepki

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü şarkıcı Deniz Seki geçtiğimiz gün Hülya Avşar'ı savunmasıyla gündeme gelmişti.

2,5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşen Deniz Seki'nin değişimi sık sık gündeme geliyor. Fotoğraflarındaki photoshop ve filtre hileleriyle zaman zaman gündeme gelen ve hayranlarından tepki alan Deniz Seki son olarak kameramanlara ilginç bir tepki verdi.

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Seki muhabirlere açıklama yaparken kendisinin yakınına gelen kameramanı "Sen çok yakına geldin git biraz" diyerek eliyle itti.

Deniz Seki'den Hülya Avşar'a destek: Ona laf söyleyenin ayağını elini ısırırımDeniz Seki'den Hülya Avşar'a destek: Ona laf söyleyenin ayağını elini ısırırım


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Anahtar Kelimeler:
Deniz Seki
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