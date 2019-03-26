20 yıl önce çalınmıştı, Amsterdam'da tablosu bulundu

Picasso'nun sevgilisi Dora Maar'ın portresi olan tablonun şu anki değerinin 25 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Picasso'nun, ünlü yapıtı Guernica'dan 1 yıl sonra, 1938 yılında yaptığı tablo, uzun süre evinde asılı kaldı.

Ünlü ressamın yakınları tarafından New York Pace Galerisi'ne devredilen Buste de 1980'lerde Suudi iş adamı Abdul Mohsen Abdulmalik el-Sheikh tarafından satın alındı.

Ancak el-Sheikh'in yatının özel bir bölümünde kilitli olan tablo, 1999 yılında Fransa'nın Antibes kıyılarında çalındı. O zamanki değeri 4 milyon euro olan tabloyu bulana, 400 bin euro ödül vadedildi.

Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand, 2015 yılında elde ettiği duyumlar üzerine çalınan tablonun izini sürmeye başladı. Brand, bir süre sonra görüştüğü bir emlakçı sayesinde Picasso'nun kayıp tablosunun izini buldu.,

Tablonun, sattığı bir taşınmaz karşılığı kendisine verildiğini söyleyen emlakçı, daha sonra çalıntı olduğunu öğrenmiş.

Buste de Femme daha sonra 20 yıl boyunca düzenli olarak yeraltı dünyasında dolaşmış. Sonunda da polise gitmekten çekinen bir iş adamı tarafından satın alınmış.