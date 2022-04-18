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Piknik kabus oldu! Küçük kız korku içinde hastaneye koştu

18.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de ailesiyle pikniğe giden, ailesinin ismini açıklamak istemediği 8 yaşındaki bir kız çocuğu zehirli bir sürüngenin saldırısına uğradı. Yılanla temasının ardından hızla hastaneye kaldırılan küçük kız büyük bir cesaret göstererek panzehri alana kadar sabırla bekledi. Küçük kız şimdi daha iyi hissediyor.

Piknik kabus oldu! Küçük kız korku içinde hastaneye koştu

İngiltere’nin Birmingham eyaletinde meydan gelen olayda babasıyla Paskalya yumurtası avı için pikniğe giden küçük kız dolaşırken zehirli olduğu bilinen bir yılana rastladı. Garip bir şekilde yılan bir tepki vermedi ve küçük kıza saldırmadı ancak ona çarptı. Kızının ufak bir çığlık attığını duyan baba elindeki yarayı fark etti. Bu sırada yılan ona da çarpıp uzaklaştırmaya çalıştı, ancak baba yara almadı.

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İLK MÜDEHALE BABADAN

VENOM

Yarayı hemen sert bir şekilde emdikten sonra küçük kızın parmaklarının şişmeye başladığını fark edince hızla hastaneye doğru yola çıktılar. 15 dakika içinde yaralanmalarla ilgilenen bir hastaneye ulaştılar ama küçük kızın eli hızla şişmeye devam etti ve durduramadılar.

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CESARETİYLE BÜYÜLEDİ

YILAN

Sağlık görevlileri küçük kızı hızla Birmingham Çocuk Hastanesi'ne taşımadan önce elini ve alt kolunu hızlıca bağladılar. Hastaneye yetiştirilmesinin ardından damardan aldığı panzehir tedavisiyle sorunsuz bir şekilde iyileşen küçük kız bu ağır ilacı kaldırabildiği için cesaretiyle tüm doktorları büyüledi.

Yılanın nadir görülen davranışıyla ilgili kaygılı olan aile, piknik bölgesinin ziyaretçileri konuyla ilgili uyarması gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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