Piliç budu köfte yapmak için baget, pirinç, un gibi temel malzemeler gerekiyor. Tadıyla lezzet şöleni yaşatan piliç budu köfte tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki piliç budu köfte nasıl yapılır? Piliç budu köfte malzemeleri neler? İşte merak edilenler...

PİLİÇ BUDU KÖFTE MALZEMELERİ

6 adet tavuk baget

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 kahve fincanı pirinç

1 adet yumurta

Galeta unu

Yarım çay kaşığı karabiber

PİLİÇ BUDU KÖFTE TARİFİ

Tavuk bagetleri haşlayın ve kemiklerinden ayırıp robottan geçirin. Sonrasında rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanları tavaya alın ve yağda rengi dönene kadar kavurun. Bir yandan da pirinci haşlayın. Yoğurma kabına soğumuş tavuk kıymayı, soğanı ve haşlanıp süzülmüş pirinci alın.

Yumurtayı ve baharatları ilave edin. Köfte harcını da yoğurun. En az 2 saat buzdolabında dinlendirin. Kızartma aşamasında yağını derin kızartma tencerenize alın. Piliç köftelere iri oval şeklini verin. Köftelerinizi önce un ve galeta unu ile harmanlanmış derin kasede karışıma, ardından çırpılmış yumurtaya bulayın. En son kızgın yağda 2 dakika kızartın. Sıcak veya soğuk servis edin. Afiyet olsun...

