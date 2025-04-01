Pilot asla yapmayın diyerek anlattı: Temizlenmiyor ve sağlıksız!

ABD'de bir uçuş görevlisi, TikTok hesabından yaptığı bir paylaşımda uçakta sıcak içeceklerin, özellikle kahvenin sipariş edilmemesi gerektiğini belirtti. Görevli Kevin, su depolarının nadiren temizlendiğini ve içeceklerin yapılış şeklinin son derece sağlıksız olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uçaklardaki kahve makinelerinin tuvaletlere taşındığını ve pis suyun kahve makinelerine temas ettiğini belirten Kevin, kahve içenleri uyardı. Paylaşım kısa sürede 726 bin izlenme aldı, birçok kişi ise şaşkınlıkla tepki gösterdi.