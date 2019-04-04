Pınar Altuğ 25 yıl önceki fotoğrafını paylaştı!

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 25 yıl öncesine ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
"HİÇ DEĞİŞMEMİŞSİNİZ"
Güzel oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından yayınladığı karenin altına, "Bugün bu fotoğraf tam 25 senelik! Türkiye Güzellik Yarışması..." notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu. Takipçileri, Altuğ'un fotoğrafına "Hiç değişmemişsiniz" yorumunda bulundu.
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