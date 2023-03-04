Pınar Altuğ'dan boy yorumlarına sert yanıt! "Siz söyleyince..."

Pınar Altuğ, arkadaşının nikahında giydiği topuklu ayakkabı nedeniyle, eşi Yağmur Atacan ise yine aynı nikahta giydiği pantolon nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

Yağmur Atacan'ın kareli pantolonu ve fotoğrafta parmak uçlarında durması takipçilerin gözünden kaçmadı. Berlin'de gerçekleşen nikahta, Atacan çiftinin kıyafet olarak birbirlerine uymadıkları, Pınar Altuğ'un çok uzun topuklu ayakkabı giydiği ve Yağmur Atacan'ın ise kıyafetinin nikaha uygun olmadığı yazıldı.

Pınar Altuğ, gelen eleştirilere sert cevap verirken, Yağmur Atacan esprili bir dille yaklaştı.

"SİZ SÖYLEYİNCE 5 CM UZADI"

Pınar Altuğ, paylaşımına gelen bir yoruma sert çıktı. " Ama Yağmur abi de çok kısa kalmış yanında. Bunu da mı söylemeyelim" yazan bir takipçisine, "Siz söyleyince 5 cm uzadı. Çok faydalı oldu. Teşekkür ederiz" cevabını verdi.

Altuğ'a takipçilerinden,

"O topuklu ayakkabıları giyerek eşinizi ne kadar çok ezdiğini biliyormusunuz?eşin boy olarak zaten sizden küçük bu şekil eşiniz lise öğrencisi sizde okul müdiresi gibi duruyorsunuz..hiç olmamış",

"Yağmur nerden aldın bu kombini söyle bizde almayalım yanlışlıkla"

"Pınar hanım bence hiç cevap vermeyin yüksek topuklu giydiginiz için böyle durmuş ama böyle yorum yapanlara nedesem bilemiyorum tek derdimiz bumu yağmur beyin sizden kısa olması ayıp ya böyle yorum yapanlar nasıl lar acaba kusursuz mu neler yaşadık Türkiye olarak hala bu kafadalar insanların dış görünüşune saçma sapan eleştiri bu nedir böyle bence birbirinizi sevmiş Şeniz mutlu bir evliliğiniz varsa gerisi hikaye boş verin hiç cevap vermeyin bence" gibi yorumlar da geldi.

