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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile ilgili olay itiraf: Soyunma odama dalıp...

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ÜNLÜLER  | 25.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan sık sık aralarındaki yaş farkı sebebiyle gündeme geliyordu. Ünlü çift bu sefer de tanışma hikayeleriyle gündem oldu! Pınar Altuğ Atacan yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan ile ilgili olay itiraf: Soyunma odama dalıp...

Yıllardır yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan’la YouTube kanalı üzerinden program yapan gazeteci Sibel Arna’ya konuk oldu. Altuğ, programda eşiyle ilişkiye nasıl başladıklarını ve özel yaşantısından bahsetti.

Pınar Altuğ, “Soyunma odama dalıp dudaklarıma yapıştı” diyerek eşi Yağmur Atacan ile ilişkiye nasıl başladıklarını anlattı.

“DUDAKLARIMA YAPIŞTI, SALAKLAŞTIM”

Su adında bir kız çocukları olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 13 buçuk sene önce İlk Aşkım adlı dizinin setinde tanıştı. İlişkiye nasıl başladıklarını anlatan Pınar Altuğ, “Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım. Merhaba diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte. 13,5 yıl oldu” dedi.

“İYİ Kİ ARAMIZDA 9 YAŞ VAR”

Eşiyle arasında 9 yaş olduğu için sık sık eleştiri yağmuruna tutulan Pınar Altuğ, “Tanıştığımızda Yağmur 23 yaşındaydı, şimdi 36 oldu, Ben 32’ydim 45 oldum. Ama iyi ki aramızda o 9 yaş var. Yağmur o kadar bilmiş ki benimle aynı yaşta olduğunu düşünemiyorum” şeklinde konuştu.

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