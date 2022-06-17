Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ile ilişkisini anlattı! "Su bebek oldu bir genç kız"

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çifti sık sık yaş farkıyla gündem olsa da ikili uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdürüyor. Son olarak yaşantısını gözlerden uzak tutan Yağmur Atacan Instagram hesabı açarak gündem olmuştu. Atacan'ın oyuncu eşi Pınar Altuğ katıldığı bir yayında evliliğinden bahsetti.

Instagram hesabı üzerinden canlı gerçekleşen "Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular" programına konuk olan Pınar Altuğ eşiyle 9 yaş farka dair şunları söyledi:

"Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik. Çok şanslıyız ki bu evlilik güzel bir kız çocuğu ile taçlandı. Su bebek oldu bir genç kız. Yağmur’la birlikte olmaktan ve ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz."

"ONUNLA GEÇİNMEYE GÖNLÜM VAR"

Pınar Altuğ, "Evimizin içinde biz ünlü değiliz, anne baba ve çocuk olarak bir çekirdek aileyiz. Birbirimize saygımız ve tanıdığımız alanlar var. Ben hep söylüyorum; 'adamın benimle geçinmeye gönlü var'. Benim de onunla geçinmeye gönlüm var tabi. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. İkili ilişkiyi sürdürmek istiyorsan ve geçinmeye gönlün varsa bazı şeyleri tolere edebiliyorsun. Hiç geçinmeye gönlün yoksa ‘Neden gözünün üstünde kaşın var’ diyerek, sorun çıkarıyorsun. Bizim çok ortak noktamız da var. Doğayı seviyoruz, denizi seviyoruz, deneyimlere açığız. İkimiz de birbirimizin fikirlerine saygılıyız. Fikirlerimizi kestirip atmıyoruz. Dolayısıyla evde sürekli yeni deneyimler için yeni fikirler ortaya çıkıyor” şekllinde konuştu.



