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  4. Pınar Altuğ straplez detaylı elbisesiyle poz verdi! Eşi Yağmur Atacan hemen yorum yaptı

Pınar Altuğ straplez detaylı elbisesiyle poz verdi! Eşi Yağmur Atacan hemen yorum yaptı

19.06.2022 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008 yılında kendisi gibi oyuncu Yağmur Atacan'la evlenen Pınar Altuğ sosyal medyada güzelliğiyle beğeni topladı. Straplez detaylı elbisesiyle pozlarını paylaşan Pınar Altuğ'a ilk yorum da eşi Yağmur Atacan'dan geldi. Geçtiğimiz hafta Instagram hesabı açan Yağmur Atacan ve Altuğ'un diyalogu beğeni topladı.

Pınar Altuğ straplez detaylı elbisesiyle poz verdi! Eşi Yağmur Atacan hemen yorum yaptı

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle ününe ün katan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden... Aralarında 9 yaş fark olan Yağmur Atacan ile sık sık gündeme gelen Altuğ güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Altuğ ve eşi 2008'den beri mutlu bir evlilik yaşıyor. Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açtı.

Instagram'ı kullanmay öğrenmeye çalışırken eşi Pınar Altuğ ile atışmalarını da paylaşan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Atacan eşinin son paylaşımına da yorum yapmadan duramadı.

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Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle pozunu paylaştı. Kocası ise poza "Çok güzel çekmişim" yorumunu yaptı. Pınar Altuğ eşine "Evet kocam" yanıtını verdi.

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Yağmur Atacan bir paylaşımında ise "Gel Instagram'da oynayalım, başına bela olurum" yazınca Pınar Altuğ "İmdat" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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