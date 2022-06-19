Pınar Altuğ straplez detaylı elbisesiyle poz verdi! Eşi Yağmur Atacan hemen yorum yaptı

'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Meltem' karakteriyle ününe ün katan oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyanın öne çıkan isimlerinden... Aralarında 9 yaş fark olan Yağmur Atacan ile sık sık gündeme gelen Altuğ güzelliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Altuğ ve eşi 2008'den beri mutlu bir evlilik yaşıyor. Hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Yağmur Atacan geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açtı.

Instagram'ı kullanmay öğrenmeye çalışırken eşi Pınar Altuğ ile atışmalarını da paylaşan ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Atacan eşinin son paylaşımına da yorum yapmadan duramadı.

Pınar Altuğ göğüs dekolteli elbisesiyle pozunu paylaştı. Kocası ise poza "Çok güzel çekmişim" yorumunu yaptı. Pınar Altuğ eşine "Evet kocam" yanıtını verdi.

Yağmur Atacan bir paylaşımında ise "Gel Instagram'da oynayalım, başına bela olurum" yazınca Pınar Altuğ "İmdat" yorumunu yaptı.



