Pınar Altuğ'u çıldıran yorum! 'Maşallah çocuk büyümüş'

Altuğ’un takipçileri fotoğrafa “ Sizi seviyorum ama inanın eşinizin yanında annesi gibi duruyorsunuz... Maşallah çocuk büyümüş” yorumlarını yazdı.

Gelen kötü mesajlar karşısında sessiz kalmayan Altuğ da takipçilerine şu sözlerle yanıt verdi; Yapmayın ya o zaman hemen boşanayım ben. Eyvah! Ya sevmezseniz beni? Yuh ya yuh! İçinde sevgi saygı barındıran insanları ararken kendiniz olamamışsınız. Onu ne yapacaksınız peki?

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 10 yıldır evli çiftin Su adında bir kız çocuğu var.



