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Pınar Altuğ'u çıldıran yorum! 'Maşallah çocuk büyümüş'

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 01.10.2019 14:57 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ, Instagram’ı aktif kullanan ünlülerden. Altuğ dün katıldıkları bir düğün töreninden eşi Yağmur Atacan ile çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın altına gelen yorumlar ise ünlü oyuncuyu çileden çıkardı.

Pınar Altuğ'u çıldıran yorum! 'Maşallah çocuk büyümüş'

Altuğ’un takipçileri fotoğrafa “ Sizi seviyorum ama inanın eşinizin yanında annesi gibi duruyorsunuz... Maşallah çocuk büyümüş” yorumlarını yazdı.

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Gelen kötü mesajlar karşısında sessiz kalmayan Altuğ da takipçilerine şu sözlerle yanıt verdi; Yapmayın ya o zaman hemen boşanayım ben. Eyvah! Ya sevmezseniz beni? Yuh ya yuh! İçinde sevgi saygı barındıran insanları ararken kendiniz olamamışsınız. Onu ne yapacaksınız peki?

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 10 yıldır evli çiftin Su adında bir kız çocuğu var.


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Pınar Altuğ yağmur atacan instagram

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