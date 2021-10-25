Pınar Altuğ'u çileden çıkaran yorum! "Bu benim bedenim"

Sosyal medyada yapılan kötü yorumlara verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"SİZ KENDİNİZ LEKE LEKE YAPMIŞSINIZ"

Altuğ, hakkında yapılan yoruma anında karşılık verdi. Sayfasında dövmelerinin de göründüğü fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ'a takipçisi "Ben olsam bu dövmeleri sildiririm. Neden kendinizi damgaladınız? Doğum lekesi büyük ve siyah olursa sevilmez ama siz kendiniz leke yapmışsınız derinize..." yorumunu yaptı.



"MALUM BEDEN DE BENİM"

Ünlü oyuncu ise "Siz zaten yaptırmazsınız belli ki ama ben dövmelerimi çok seviyorum, benim fikirlerime saygı? Malum beden de benim!" sözleriyle karşılık verdi.

