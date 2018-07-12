Pınar Altuğ'un makyajsız halinden sonra bikini hali de olay oldu

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ yazın keyfini teknede çıkarıyor. Eşi Yağmur ve kızı Su ile tatilin tadını çıkartan ve sosyal medya hesabından bu tatille ilgili paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ, Bozburun’da bulunan arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkartıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Oyuncu Pınar Altuğ, her yıl olduğu gibi tatil için rotayı Bodrum'a çevirdi.

Geçtiğimiz yıl yenilediği H2O isimli teknesinde tatil yapan Altuğ bikinisiyle görüntülendi.

Gün boyu güneşlenen ve denize giren oyuncu, bir süre kızı ile oynadıktan sonra köpeğini yıkadı.

İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Altuğ, keyifli halleri ile dikkat çekti. Altuğ'un bikinili hallerini görenler "yıllara meydan okuyor" dedi.

Altuğ geçtiğimiz günlerde makyajsız fotoğrafını paylaşmış ve gelen kötü yorumlara da yanıt vermişti.

