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Pınar Altuğ'un makyajsız halinden sonra bikini hali de olay oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.07.2018 09:18 | Son Güncelleme

Bodrum'da arkadaşları ile tatil yapan oyuncu Pınar Altuğ Yalıkavak Marina'da demirli teknesi ile mavi tura çıktı! Altuğ'un makyajsız halinden sonra bikinili hali de olay oldu

Pınar Altuğ'un makyajsız halinden sonra bikini hali de olay oldu

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ yazın keyfini teknede çıkarıyor. Eşi Yağmur ve kızı Su ile tatilin tadını çıkartan ve sosyal medya hesabından bu tatille ilgili paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ, Bozburun’da bulunan arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkartıyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Oyuncu Pınar Altuğ, her yıl olduğu gibi tatil için rotayı Bodrum'a çevirdi.

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Geçtiğimiz yıl yenilediği H2O isimli teknesinde tatil yapan Altuğ bikinisiyle görüntülendi.

Gün boyu güneşlenen ve denize giren oyuncu, bir süre kızı ile oynadıktan sonra köpeğini yıkadı.

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İlerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmeyen Altuğ, keyifli halleri ile dikkat çekti. Altuğ'un bikinili hallerini görenler "yıllara meydan okuyor" dedi.

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Altuğ geçtiğimiz günlerde makyajsız fotoğrafını paylaşmış ve gelen kötü yorumlara da yanıt vermişti.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
dün makyajsız bugün bikinili yarında üstsüz foroğrafını çekinde iyice namı yürüsün.
neyi olay olmuş anlamadım
10 numara hala
la bırakın yaşlansın kadın
o zaman makyajsız bikinili halini Allahını seven paylaşmasın... :)
bırakın şu kadının peşini artık yaaa. rahat bırakın görmezden gelin. hatta hiç görmeyin.
Bunların kazandığı para da bizimkisi taş demi. Hak mı şimdi.
bunun ahı gitmiş vahı kalmış hertarafı bikini olsa ne yazar
çokgüzel eskimes yıpranmas
eni boyu bir olmuş
ALLAH BU GÜZELLİĞİ SAHİBİNE BAĞIŞLASIN:)
taş gibi..
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