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Pınar Altuğ yaptığıyla sosyal medyanın diline düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 15:22 | Son Güncelleme

Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatil pozlarını yayınlayan Pınar Altuğ'un son fotoğrafındaki detay takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Altuğ, karnını siyaha boyayarak, mayo görüntüsü vermeye çalıştığı fotoğraf sosyal medyanın diline düştü.

Pınar Altuğ yaptığıyla sosyal medyanın diline düştü

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte uzun süredir tatilin keyfini çıkarıyor.

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Altuğ, tatilinden kesitleri de sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

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Önceki gün tekne turuna çıkan 45 yaşındaki oyuncu, yayınladığı fotoğraflarla sosyal medyanın diline düştü.

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Altuğ, eşi ve kızı ile çekildiği karelere yaptığı photoshop takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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O gün için bikini tercih eden Altuğ, fotoğraflarda göbeğini siyaha boyayarak mayo görüntüsü vermeye çalışması alay konusu oldu.

Takipçilerinden Altuğ'un paylaşımına yüzlerce yorum geldi.

İşte bazıları:

  • Uzaktan resim öğretmenliği okumuşumdur.

  • Maksimum photoshop seviyesi bu olmalı.

  • Ünlüsünüz dikkat edin photoshop'larınıza yakalanıyorsunuz sonra.
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