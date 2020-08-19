Pınar Altuğ yaptığıyla sosyal medyanın diline düştü

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte uzun süredir tatilin keyfini çıkarıyor.

Altuğ, tatilinden kesitleri de sık sık Instagram hesabından paylaşıyor.

Önceki gün tekne turuna çıkan 45 yaşındaki oyuncu, yayınladığı fotoğraflarla sosyal medyanın diline düştü.



Altuğ, eşi ve kızı ile çekildiği karelere yaptığı photoshop takipçilerinin gözünden kaçmadı.



O gün için bikini tercih eden Altuğ, fotoğraflarda göbeğini siyaha boyayarak mayo görüntüsü vermeye çalışması alay konusu oldu.

Takipçilerinden Altuğ'un paylaşımına yüzlerce yorum geldi.

İşte bazıları: