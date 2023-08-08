Pınar Deniz'den sonra Kaan Yıldırım aşkını ilan etti, yüzük göründü! Ünlü çift evleniyor

Oyuncu Pınar Deniz, önceki gün Cambridge’de mutluluk gözyaşları dökerken çekilmiş bir fotoğrafını 2.8 milyon takipçili Instagram sayfasında yayınladı, o karenin altına da şöyle yazdı: “İşte öyle bir şey. 06.08.2023.”

Bu paylaşım "Evlilik teklifi mi aldı?" sorularını beraberine getirirken Kaan Yıldırım'dan aşk dolu paylaşım gecikmedi.

Sosyal medya hesabından fotoğraf albümü yapan Yıldırım altına, 'Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir' notunu düştü.

Fotoğraflarda Deniz'in parmağındaki alyans dikkat çekti. Ünlü çiftin yakınları, çıkan evlilik haberlerini doğruladı.



