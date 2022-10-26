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Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'in Survivor yıldızıyla aşk yaşadığı iddia edildi! Dikkat çeken detay

26.10.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle adından söz ettiren Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz hakkında sosyal medyada şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'in Survivor yıldızıyla aşk yaşadığı iddia edildi! Dikkat çeken detay

Pınar Deniz'in girişimci kardeşi Huri Deniz'in, Survivor 2021 finalistlerinden Yiğit Poyraz ile yakınlaştığı iddia edildi. Yiğit Poyraz'ın adı yakın zaman önce Mehmet Ali Erbil'in kızı yasmin Erbil'le de aşk dedikodularına karışmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Instagram'da Yiğit Poyraz ile takipleşen Huri Deniz'in kalbini Survivor yıldızına kaptırdığı iddia edilmişti. Huri Deniz, sosyal medya hesabından paylaştığı pozla kafaları karıştırdı. Huri Deniz, Yiğit Poyraz'ın sözleri ve fotoğraflarının bulunduğu Instagram filtresiyle poz verdi.

Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'in Survivor yıldızıyla aşk yaşadığı iddia edildi! Dikkat çeken detay

Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'in Survivor yıldızıyla aşk yaşadığı iddia edildi! Dikkat çeken detay

Öte yandan Yiğit Poyraz'ın, bir süredir Yasmin Erbil'le birlikte olduğu iddiaları gündemde. Yasmin Erbil'in gece saatlerinde kendi evinden yaptığı paylaşımda Yiğit Poyraz detayı dikkat çekmiş, Yasmin Erbil videoyu hemen silmişti.

Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'in Survivor yıldızıyla aşk yaşadığı iddia edildi! Dikkat çeken detay

Huri Deniz, ablası Pınar Deniz'in aksine gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Sosyal medya üzerinden vintage ürünler satan Huri Deniz, Instagram'da epey aktif.

Pınar Deniz'in kız kardeşi Huri Deniz'in Survivor yıldızıyla aşk yaşadığı iddia edildi! Dikkat çeken detay


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