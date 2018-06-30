Pınar Deniz'in yeni dizisi belli oldu

İki sezon süren Vatanım Sensin dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Pınar Deniz'in adı Tims&B'nin 'Leke' projesinde geçiyordu. Ancak Ayfer Tunç'un yazdığı 'Leke' dizisi rafa kaldırılınca Pınar Deniz, gelen diğer teklifleri gündemine aldı.

Son gelen haberlere göre genç yıldız, TMC Film'in FOX için hazırladığı 'Kırık Ayna' dizisiyle el sıkıştı. Volkan Gürses'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez oturacak.

TEMMUZ SONU ÇEKİMLERE BAŞLANACAK

Çekimlerine temmuz sonunda başlanması planlanan ve sloganı 'Bedeline hazırsan gökkuşağının renklerinde ışıklarla yıkanırsın' olan dizide Pınar Deniz, şöhret hırsı olan, oldukça havalı Gökçe Yücel rolüne hayat verecek. (Medyaradar)

