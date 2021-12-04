Pınar Deniz, Yargı’nın setinden paylaştı: Mahşerin dört tatlısı

Yılın en dikkat çeken yapımlarından olan Yargı dizisinin ekran macerası dolu dizgin devam ediyor. Başrollerini Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Arslan’ın paylaştığı Yargı dizisinin oyuncuları aynı karede buluştu.

Yargı’da Avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, zaman zaman setten kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor. Deniz, son olarak rol arkadaşlarıyla verdiği pozu yayınladı.

"MAHŞERİN DÖRT TATLISI"

Pınar Deniz, Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu, Eren'i Uğur Aslan ve Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ile kamera karşısına geçti.

Daha önce 'Vatanım Sensin', 'Bir Deli Rüzgar', 'Aşk 101' gibi yapımlarda rol alan Pınar Deniz, paylaşımına; 'Mahşerin dört tatlısı' notunu düştü. Genç oyuncunun paylaştığı bu kare büyük ilgi gördü.



