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Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek

03.06.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Ergüner'in, televizyon programında sarf ettiği sözlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle oyuncu Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Pınar Ergüner, Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira tazminat ödeyecek

Serenay Sarıkaya, sunucu Pınar Ergüner'e 50 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Sarıkaya'nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde 8 Temmuz 2019 tarihinde sunucu Pınar Ergüner'in kişilik haklarına saldırı ve hakkında asılsız iddialarda bulunduğunu belirtilmişti.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, tazminat talebini kısmen kabul ederek davalı Pınar Ergüner'in, davacı Serenay Sarıkaya'ya 10 bin lira ödemesine hükmetti.

NE DEMİŞTİ?

Pınar Ergüner programda şoke eden sözler söylemişti. İddianamede o sözler şu şekilde verilmişti: "Öyle bir şey iddia edeceğiz ki kimileri yalanlayacak" diyerek Serenay Sarıkaya'nın evli bir kulüp başkanı ile birlikte olduğunu ve ondan hamile kaldığını, kulüp başkanının çocuğu aldırmak istediği, Sarıkaya'nın çocuğu aldırmak istemediği, çocuğu aldırmazsa rezil olacağı, doktora aldırması için para teklif edildiği gibi gerçek dışı, iftira niteliğinde bir haber yayımlanmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya
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