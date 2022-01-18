Pırasa sevmeyenler bile bayılacak: 3 farklı yoğurtlu pırasa tarifi

Kendiniz ve sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz sağlıklı yemekler arıyorsanız pırasa sevmeyen insanın bile gözünden kalpler çıkartacağı birbirinden lezzetli yoğurtlu pırasa tarifleriyle sizi tanıştırmak isteriz. Siz de "varım" diyorsanız ve hazırsanız yoğurtlu pırasa tariflerini en beğenilen halleriyle bu listede bir arada bulabilirsiniz. "Tarifler bizden, denemesi sizden!" diyoruz ve sizi tarif listemizle baş başa bırakıyoruz...

PIRASALI ŞİVEYDİZ TARİFİ

MALZEMELER

3 dal pırasa

200 gram haşlanmış kırmızı et

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı yoğurt

1 yumurta

2 çorba kaşığı un

1 çay bardağı sıvı yağ

2 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Temizlenmiş pırasaları orta büyüklükte doğrayın.

Yarım çay bardağı sıvı yağın içinde pırasaları kavurun.

Sotelenen pırasaların üzerine haşlanmış nohut ve eti ekleyin.

Yemeğe tuzunu da ilave ettikten sonra pırasaların üzerine 1 bardak kadar sıcak su koyun.

Diğer tarafta yoğurt, un ve yumurtayı bir kapta çırpıp içine yemeğin suyundan ekleyip çırpın.

Pişen yemeği sürekli karıştırarak yoğurdu azar azar içine dökün.

Son olarak kalan sıvı yağı ve naneyi bir tavada ısıtıp yemeğin üzerinde gezdirin.

YOĞURTLU PIRASA SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

4 havuç

2 dal pırasa

Yarım bağ ıspanak

5 çorba kaşığı yoğurt

3 çorba kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

Sıvı yağ

Toz biber

Yer Fıstığı

HAZIRLANIŞI

Sebzeleri doğrayın.

Sonrasında havuç ve pırasadan başlayarak sırasıyla tüm sebzeleri sıvı yağın içerisinde pişirin.

Sebzeler soğuyunca üzerine yoğurt, tuz ve mayonez ekleyip karıştırın.

Salatanızı servis tabağına aldıktan sonra üzerini yağda kavrulmuş toz biber ve yer fıstığıyla süsleyin.

YOĞURTLU PIRASA KAVURMASI

MALZEMELER

2 dal pırasa

1 soğan

3 kaşık zeytin yağı

2 diş sarımsak

1 çay bardağı su

Salça

Tuz, karabiber, toz biber

ÜZERİ İÇİN

Yoğurt

Sarımsak

Dolmalık fıstık

Tereyağı

Tuz

Pul biber

HAZIRLANIŞI

Pırasaları doğrayın.

İnce doğradığınız soğan ve sarımsakları yağda soteleyin.

Pırasayı da ekleyip hafifçe kavurduktan sonra salça, baharat ve tuz ekleyin.

Üzerine su döküp pişirin.

Soğuttuğunuz yemeği sarımsaklı yoğurtla karıştırın.

Üzerini tereyağında kızdırılmış fıstık ve baharatlarla süsleyin.



