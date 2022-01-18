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Pırasa sevmeyenler bile bayılacak: 3 farklı yoğurtlu pırasa tarifi

18.01.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazılarımız pırasaya mesafeli dursa da bu sebzenin faydaları saymakla bitmiyor. Adeta zengin bir vitamin deposu olan bu sebze, dünya mutfaklarında da birçok tarifin baş kahramanı. Taze soğan yerine bile kullanıldığı oluyor. Yoğurt ve pırasanın bir araya geldiği tarifler ise ayrı bir lezzeti yaşatıyor. İşte, pırasayı herkese sevdiren üç tarif...

Pırasa sevmeyenler bile bayılacak: 3 farklı yoğurtlu pırasa tarifi

Kendiniz ve sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz sağlıklı yemekler arıyorsanız pırasa sevmeyen insanın bile gözünden kalpler çıkartacağı birbirinden lezzetli yoğurtlu pırasa tarifleriyle sizi tanıştırmak isteriz. Siz de "varım" diyorsanız ve hazırsanız yoğurtlu pırasa tariflerini en beğenilen halleriyle bu listede bir arada bulabilirsiniz. "Tarifler bizden, denemesi sizden!" diyoruz ve sizi tarif listemizle baş başa bırakıyoruz...

PIRASALI ŞİVEYDİZ TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 dal pırasa

  • 200 gram haşlanmış kırmızı et

  • 1,5 su bardağı haşlanmış nohut

  • 2 su bardağı yoğurt

  • 1 yumurta

  • 2 çorba kaşığı un

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 2 tatlı kaşığı nane

  • 1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

  • Temizlenmiş pırasaları orta büyüklükte doğrayın.

  • Yarım çay bardağı sıvı yağın içinde pırasaları kavurun.

  • Sotelenen pırasaların üzerine haşlanmış nohut ve eti ekleyin.

  • Yemeğe tuzunu da ilave ettikten sonra pırasaların üzerine 1 bardak kadar sıcak su koyun.

  • Diğer tarafta yoğurt, un ve yumurtayı bir kapta çırpıp içine yemeğin suyundan ekleyip çırpın.

  • Pişen yemeği sürekli karıştırarak yoğurdu azar azar içine dökün.

  • Son olarak kalan sıvı yağı ve naneyi bir tavada ısıtıp yemeğin üzerinde gezdirin.

YOĞURTLU PIRASA SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 havuç

  • 2 dal pırasa

  • Yarım bağ ıspanak

  • 5 çorba kaşığı yoğurt

  • 3 çorba kaşığı mayonez

  • 1 tatlı kaşığı tuz

ÜZERİ İÇİN

  • Sıvı yağ

  • Toz biber

  • Yer Fıstığı

HAZIRLANIŞI

  • Sebzeleri doğrayın.

  • Sonrasında havuç ve pırasadan başlayarak sırasıyla tüm sebzeleri sıvı yağın içerisinde pişirin.

  • Sebzeler soğuyunca üzerine yoğurt, tuz ve mayonez ekleyip karıştırın.

  • Salatanızı servis tabağına aldıktan sonra üzerini yağda kavrulmuş toz biber ve yer fıstığıyla süsleyin.

YOĞURTLU PIRASA KAVURMASI

MALZEMELER

  • 2 dal pırasa

  • 1 soğan

  • 3 kaşık zeytin yağı

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay bardağı su

  • Salça

  • Tuz, karabiber, toz biber

ÜZERİ İÇİN

  • Yoğurt

  • Sarımsak

  • Dolmalık fıstık

  • Tereyağı

  • Tuz

  • Pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Pırasaları doğrayın.

  • İnce doğradığınız soğan ve sarımsakları yağda soteleyin.

  • Pırasayı da ekleyip hafifçe kavurduktan sonra salça, baharat ve tuz ekleyin.

  • Üzerine su döküp pişirin.

  • Soğuttuğunuz yemeği sarımsaklı yoğurtla karıştırın.

  • Üzerini tereyağında kızdırılmış fıstık ve baharatlarla süsleyin.


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