Pırasa sevmeyenler bile bayılacak: 3 farklı yoğurtlu pırasa tarifi

Kendiniz ve sevdikleriniz için hazırlayabileceğiniz sağlıklı yemekler arıyorsanız pırasa sevmeyen insanın bile gözünden kalpler çıkartacağı birbirinden lezzetli yoğurtlu pırasa tarifleriyle sizi tanıştırmak isteriz. Siz de "varım" diyorsanız ve hazırsanız yoğurtlu pırasa tariflerini en beğenilen halleriyle bu listede bir arada bulabilirsiniz. "Tarifler bizden, denemesi sizden!" diyoruz ve sizi tarif listemizle baş başa bırakıyoruz...
MALZEMELER
3 dal pırasa
200 gram haşlanmış kırmızı et
1,5 su bardağı haşlanmış nohut
2 su bardağı yoğurt
1 yumurta
2 çorba kaşığı un
1 çay bardağı sıvı yağ
2 tatlı kaşığı nane
HAZIRLANIŞI
Temizlenmiş pırasaları orta büyüklükte doğrayın.
Yarım çay bardağı sıvı yağın içinde pırasaları kavurun.
Sotelenen pırasaların üzerine haşlanmış nohut ve eti ekleyin.
Yemeğe tuzunu da ilave ettikten sonra pırasaların üzerine 1 bardak kadar sıcak su koyun.
Diğer tarafta yoğurt, un ve yumurtayı bir kapta çırpıp içine yemeğin suyundan ekleyip çırpın.
Pişen yemeği sürekli karıştırarak yoğurdu azar azar içine dökün.
MALZEMELER
4 havuç
2 dal pırasa
Yarım bağ ıspanak
5 çorba kaşığı yoğurt
3 çorba kaşığı mayonez
ÜZERİ İÇİN
Sıvı yağ
Toz biber
HAZIRLANIŞI
Sebzeleri doğrayın.
Sonrasında havuç ve pırasadan başlayarak sırasıyla tüm sebzeleri sıvı yağın içerisinde pişirin.
Sebzeler soğuyunca üzerine yoğurt, tuz ve mayonez ekleyip karıştırın.
MALZEMELER
2 dal pırasa
1 soğan
3 kaşık zeytin yağı
2 diş sarımsak
1 çay bardağı su
Salça
ÜZERİ İÇİN
Yoğurt
Sarımsak
Dolmalık fıstık
Tereyağı
Tuz
HAZIRLANIŞI
Pırasaları doğrayın.
İnce doğradığınız soğan ve sarımsakları yağda soteleyin.
Pırasayı da ekleyip hafifçe kavurduktan sonra salça, baharat ve tuz ekleyin.
Üzerine su döküp pişirin.
Soğuttuğunuz yemeği sarımsaklı yoğurtla karıştırın.
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