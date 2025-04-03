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Pirinçte gluten var mı​? Baldo pirinç gluten içerir mi?

Çölyak hastaları ve gluten hassasiyeti olan kişiler başta olmak üzere glutensiz beslenme şeklini benimseyenler için gluten içermeyen gıdaların önemi oldukça büyüktür. Bu nedenle yemek yaparken hangi malzemelerin gluten içerip içermediğini bilmek gerekmektedir. Peki, pirinçte gluten var mı?

Pirinçte gluten var mı​? Baldo pirinç gluten içerir mi?
Defne Vera Şahin

Toplumdaki kişiler ve üreticiler tarafından gösterilen gluten hassasiyeti yayıldıkça glutensiz gıdalara yönelim ve bu gıdaların üretim oranı da hızlıca artmaktadır. Günümüzde büyük market zincirlerinin birçoğunda glutensiz ürün reyonu mevcuttur. Bilhassa çölyak hastalığı sahip kişilerin glutensiz ürünleri tercih etmesi ve aldıkları malzemelerin gluten durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Bununla beraber toplumun diğer kesimlerinin de glutenli yiyecekleri fazla tüketmemeleri tavsiye edilmektedir.

Pirinçte gluten var mı?

Pirinç, doğal bir malzeme olarak glutensiz tahıl çeşitlerinden biridir. Dolayısıyla çölyak hastalarının ve glutensiz beslenme düzenine sahip kişiler için ideal bir besin türüdür. Ancak günümüzde pirincin birçok türü ve işlenmiş hali de mevcuttur. Bununla birlikte glutensiz olduğu bilinen gıdaların yanında üretilen diğer besin malzemelerinin gluten içermesi çapraz bulaşmaya neden olabilir.

Pirinçler esmer, basmati ve beyaz pirinç olmak üzere 3 çeşit üretilir. Bunların doğal hallerinde gluten mevcut değildir. Ama tarım faaliyetleri esnasında gluten içeren maddeler bulunması olasıdır. Bu nedenle malzemenin gluten durumu hakkında kesin bir bilgi edinmek için gluten sertifikasının kontrol edilmesi gerekir.

Baldo pirinç gluten içerir mi?

Baldo pirinç türü bilhassa İtalya ülkesinde üretilen ve birçok mutfakta önemli bir yeri olan pirinçtir. Baldo pirinç ince şekli ve yüksek nişasta oranıyla bilinmektedir. Bu nedenle genellikle kremalı ve yoğun kıvamlı yemeklerin yapımında sıklıkla kullanılır. Ülkemizde çok fazla sevilen geleneksel pilav ve dolma gibi yemeklerin yapımında da kullanıldığı görülmektedir. Besleyiciliği ve lezzetliyle öne çıkan baldo pirinci, dünya genelinde her mutfakta kullanılan vazgeçilmez bir gıda ürünüdür.

Baldo pirinçte gluten bulunmamaktadır. Bu nedenle glutensiz bir tahıl olarak baldo pirinç, çölyak rahatsızlığı ya da gluten hassasiyeti olan kişiler tarafından güvenle tüketilebilir. Fakat, bazı durumlarda paketlenmiş baldo pirinç veya beyaz pirinç bazlı gıdalar üretim esnasında bulaşmalar nedeniyle gluten içerebilir. Bu sebeple glutensiz bir beslenme düzeni sürdüren kişilerin ürün etiketlerini dikkatlice kontrol etmeleri ve güvendikleri üreticilerden satın almaları önemlidir.

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gluten alerjisi Gluten Pirinç çölyak
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