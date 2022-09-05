Pis Yedili dizisinin Orço’sunu şimdi gören tanıyamıyor! Tarz değiştiren Burak Alkaş seneler sonra bambaşka biri oldu

2011 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanan sevilen gençlik dizisi Pis Yedili'de Orço karakterine hayat veren Burak Alkaş, dizi sonrası hayatı en merak edile karakterlerden biri oldu. Dizide bambaşka bir görünüme sahip olan Orço karakterinin son hali ise görenleri şaşırtıyor.

PİS YEDİLİ'NİN ORÇO'SU BURAK ALKAŞ'I ŞİMDİ GÖREN TANIYAMIYOR!

Pis Yedili projesinden sonra uzun bir süre ara veren oyuncu Burak Alkaş, son olarak Tozkoparan dizisinde de rol almıştı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun olduğu bilinen ünlü isim televizyonda ilk defa 2011 yılında Pis Yedili dizisi ile rol almıştı.

2014 senesinde Yeşil Deniz'de Müezzin Cemil karakterini canlandırdığı bilinen ünlü isim 2019 yılında Tozkoparan dizisinde Profesör Fikri karakterine hayat vermişti.

Alkaş, 2015 yılında ise oyuncu eşi Seçil Alkaş ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun seneler içindeki değişimi ise görenleri şaşırttı.

Alkaş'ın saçlarını uzattığı ve eski tarzından eser kalmadığı görüldü.

İşte Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın son hali...





