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Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...

17.08.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemeği, tarifteki ölçülere bire bir uyarak hazırlamanıza rağmen istediğiniz tadı yakalayamıyorsanız, pişirme esnasında bazı hatalar yapıyor olabilirsiniz. Yemekleri hazırlarken yapılan bazı hatalar, yemeğin tadının farklı olmasına yol açıyor.

Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...

Mutfağa giren herkes en güzel tadı elde etmek için kolları sıvar. Ancak yemek pişirirken fark etmeden yapılan bazı hatalar, yemeğin tadını etkiler. İşte bu hatalar ve onlardan kaçınmanın yolları...

MAKARNA SUYUNA TUZ EKLEYİN

Makarna haşlanırken suyuna tuz eklemelisiniz. Makarna piştikten sonra tuz eklerseniz, makarna lezzetsiz olabilir. Aynı durum pilav için de geçerlidir.

Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...

KIZARTMALARDA ZEYTİNYAĞI KULLANMAK

Zeytinyağını kızartmalarda kullanmanız, onu sağlıklı yapmaz. Kızartmada kullanılan zeytinyağı yanar ve tüm besin değerlerini kaybeder. Tüm bunların yanı sıra yiyeceklerin tadını da bozar.

Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...

TEFLON TAVADA ET PİŞİRMEK

Et pişirmek için döküm tava kullanmalısınız. Eti teflon tavada pişirmeniz, etin suyunu ve lezzetini kaybetmesine yol açacak.

Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...

SARIMSAĞI KAVURMAK

Eğer yemeklerinize sarımsakla beraber soğan da ilave ediyorsanız, ikiliyi birlikte kavurmamanız tavsiye edilir. Çünkü sarımsak ile soğan beraber kavrulduğunda acı bir tat verir. Sarımsağı fazla kavurmak, yemeği zehir gibi yapar.

Bu durumda soğanı kavurup, sarımsağı tüm işlemler sona erdikten sonra yemeğin suyuna bütün ya da rendelenmiş halde eklenmesi tavsiye edilir.


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Anahtar Kelimeler:
makarna yemek
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