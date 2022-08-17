Pişirirken bu hataları yapmayın! Yemeği zehir gibi yapıyor...

Mutfağa giren herkes en güzel tadı elde etmek için kolları sıvar. Ancak yemek pişirirken fark etmeden yapılan bazı hatalar, yemeğin tadını etkiler. İşte bu hatalar ve onlardan kaçınmanın yolları...

MAKARNA SUYUNA TUZ EKLEYİN

Makarna haşlanırken suyuna tuz eklemelisiniz. Makarna piştikten sonra tuz eklerseniz, makarna lezzetsiz olabilir. Aynı durum pilav için de geçerlidir.

KIZARTMALARDA ZEYTİNYAĞI KULLANMAK

Zeytinyağını kızartmalarda kullanmanız, onu sağlıklı yapmaz. Kızartmada kullanılan zeytinyağı yanar ve tüm besin değerlerini kaybeder. Tüm bunların yanı sıra yiyeceklerin tadını da bozar.

TEFLON TAVADA ET PİŞİRMEK

Et pişirmek için döküm tava kullanmalısınız. Eti teflon tavada pişirmeniz, etin suyunu ve lezzetini kaybetmesine yol açacak.

SARIMSAĞI KAVURMAK

Eğer yemeklerinize sarımsakla beraber soğan da ilave ediyorsanız, ikiliyi birlikte kavurmamanız tavsiye edilir. Çünkü sarımsak ile soğan beraber kavrulduğunda acı bir tat verir. Sarımsağı fazla kavurmak, yemeği zehir gibi yapar.

Bu durumda soğanı kavurup, sarımsağı tüm işlemler sona erdikten sonra yemeğin suyuna bütün ya da rendelenmiş halde eklenmesi tavsiye edilir.



