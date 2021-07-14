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Pişirme, fırınlama derdi yok! Yeni nesil bayram tatlısı; Parfe

14.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayrama sayılı günler kala mutfaklarda telaş yaşanmaya başlandı. Baklava, revani gibi şerbetli tatlılardan sıkılanlar için hem serin hem pratik bir tatlının tarifini paylaşıyoruz. Hadi mutfağa!

Pişirme, fırınlama derdi yok! Yeni nesil bayram tatlısı; Parfe

Parfe; dondurularak yapılan bir tatlı çeşididir, Fransa'da "mükemmel "anlamına gelir. Son yıllarda; hem yapılışının pratik oluşu hem de düşük kalorisiyle parfe popülerlik kazandı. Sıcak yaz günlerinde misafirlerinizi serinletmek ve damaklarında hoş bir lezzet bırakmak isteyenlerin vazgeçilmez tatlısı olacağından hiç şüphemiz yok.

MALZEMELER

  • 2 paket krem şanti
  • 2 su bardağı soğuk süt
  • 1 paket petibör bisküvi
  • 1 adet muz
  • 15 adet çilek
  • 1 adet kivi veya 1 çay bardağı vişne
  • 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
  • 1 çay bardağı damla çikolata

SOSU İÇİN

  • 2 su bardağı süt
  • 1 paket çikolata sosu

YAPILIŞI

  • Derin bir kabın içine; 2 paket krem şantiyi 2 su bardağı süt ile koyu bir kıvam alana kadar çırpın.
  • Krem şantinin içine kırılmış bisküvileri, doğranmış meyveleri, cevizi ve damla çikolataları ekleyin.
  • Malzemelerin iyice karıştığından emin olun.
  • Baton bir kalıba veya kek kalıbının zeminine streç film serin. Krem şanti karışımını kalıba dökün ve bir spatula ile bastırın.
  • Üzerine streç film geçirerek buzluğa yerleştirin. Kıvam alması için parfenin en az 3 saat buzlukta beklemesi gerekmektedir.
  • Çikolata sosunu 2 su bardağı sütle pişirin ve soğumaya bırakın.
  • Buzluktan çıkardığınız parfeyi bir servis tabağına alın ve üzerine çikolata sosunu dökerek servis yapın.

Dilerseniz parfenizin üzerini file badem veya orman meyveleri ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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