Pişirme, fırınlama derdi yok! Yeni nesil bayram tatlısı; Parfe

Parfe; dondurularak yapılan bir tatlı çeşididir, Fransa'da "mükemmel "anlamına gelir. Son yıllarda; hem yapılışının pratik oluşu hem de düşük kalorisiyle parfe popülerlik kazandı. Sıcak yaz günlerinde misafirlerinizi serinletmek ve damaklarında hoş bir lezzet bırakmak isteyenlerin vazgeçilmez tatlısı olacağından hiç şüphemiz yok.
MALZEMELER
- 2 paket krem şanti
- 2 su bardağı soğuk süt
- 1 paket petibör bisküvi
- 1 adet muz
- 15 adet çilek
- 1 adet kivi veya 1 çay bardağı vişne
- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
- 1 çay bardağı damla çikolata
SOSU İÇİN
- 2 su bardağı süt
- 1 paket çikolata sosu
YAPILIŞI
- Derin bir kabın içine; 2 paket krem şantiyi 2 su bardağı süt ile koyu bir kıvam alana kadar çırpın.
- Krem şantinin içine kırılmış bisküvileri, doğranmış meyveleri, cevizi ve damla çikolataları ekleyin.
- Malzemelerin iyice karıştığından emin olun.
- Baton bir kalıba veya kek kalıbının zeminine streç film serin. Krem şanti karışımını kalıba dökün ve bir spatula ile bastırın.
- Üzerine streç film geçirerek buzluğa yerleştirin. Kıvam alması için parfenin en az 3 saat buzlukta beklemesi gerekmektedir.
- Çikolata sosunu 2 su bardağı sütle pişirin ve soğumaya bırakın.
- Buzluktan çıkardığınız parfeyi bir servis tabağına alın ve üzerine çikolata sosunu dökerek servis yapın.
Dilerseniz parfenizin üzerini file badem veya orman meyveleri ile süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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