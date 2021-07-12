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Kahve keyfinin vazgeçilmezi olacak! Defalarca yapmak isteyeceksiniz

12.07.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahve günün her saatinde tüketilen bir içecektir. Ancak bazı kahve tiryakileri keyfini daha da arttırmak için yanında mutlaka lezzetli bir atıştırmalık tercih ediyor. Sizler için kahve saatinizde damaklarınızı şenlendirecek bir tarif veriyoruz.

Kahve keyfinin vazgeçilmezi olacak! Defalarca yapmak isteyeceksiniz

Kahve ve kurabiyenin muhteşem uyumu 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kurar. Kahvenin lezzetiyle birleşen yumuşacık bir kurabiye herkesin iştahını kabartmıştır. İşte kahveli kurabiye tarifi...

MALZEMELER

  • 4 yemek kaşığı süt
  • 5 yemek kaşığı hazır kahve
  • 200 gram tereyağı
  • 200 ml krema
  • 9 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 650 gram un

YAPIMI

Kahveyi ilk adımda sıcak suda eritin. Tereyeğ, şeker, krema ve kakaoyu kahve ile su karışımına ekleyin. Ardından ise unu ekleyip hamur haline getirin. Yoğrulan ve homojen bir hale getirilen hamurdan parçalar kopararak yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyarak 180 derecede, 12-15 dakika pişirin.

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