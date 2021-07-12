Kahve keyfinin vazgeçilmezi olacak! Defalarca yapmak isteyeceksiniz

Kahve ve kurabiyenin muhteşem uyumu 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kurar. Kahvenin lezzetiyle birleşen yumuşacık bir kurabiye herkesin iştahını kabartmıştır. İşte kahveli kurabiye tarifi...
Kahveyi ilk adımda sıcak suda eritin. Tereyeğ, şeker, krema ve kakaoyu kahve ile su karışımına ekleyin. Ardından ise unu ekleyip hamur haline getirin. Yoğrulan ve homojen bir hale getirilen hamurdan parçalar kopararak yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyarak 180 derecede, 12-15 dakika pişirin.
Okuyucu Yorumları 0 yorum