Piskopos skandalı! Özel görüntülerini gönderdi, 17 gizli sevgilisi ortaya çıktı

Peru'nun Juli şehrinin piskoposu 51 yaşındaki Ciro Quispe Lopez, 17'ye kadar gizli sevgilisi olduğu iddiasıyla suçlanıyor. Vatikan'ın yaptığı soruşturma sonucunda aynı anda birden fazla kadınla gizlice görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından istifasını Papa Leo'ya sundu.

AÇIK MESAJLAR VE FOTOĞRAFLARI VAR

Vatikan soruşturması, Perulu Sin Fronteras gazetesi muhabiri Kevin Moncada'nın yaptığı bir araştırmanın ardından başladı. Raporda, Ciro Quispe Lopez'in çeşitli kadınlarla açık mesajlar, fotoğraflar ve videolar paylaştığı tespit edildi. Üstelik, metreslerine göndermeyi planladığı fotoğraf ve videoları yanlışlıkla temizlikçisine göndermiş ve temizlikçi de Katolik Kilisesi'ni uyarmıştı.

BİR SEVGİLİ DİĞERİNİ KISKANDI

The Times'ın haberine göre, soruşturmada piskoposun kadınlara gönderdiği ses kayıtları, fotoğraflar ve videolar incelendi. Bir mesajda, Quispe’nin resmi konutunda cinsel ilişkiye girdiğini itiraf ettiği bildirildi. Dahası, piskoposun temizlikçisine yanlışlıkla sevgililerine ait özel görüntüler gönderdiği ortaya çıktı. Temizlikçi, Katolik Kilisesi’ne yaptığı şikayette, “Duşta kadın saçları gördüm, çarşaflarında leke vardı, temizlemek zorunda kaldım,” ifadelerini kullandı.

Tüm bu deliller ışığında Ciro Quispe Lopez, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmesine rağmen piskoposluktan istifa etmek zorunda kaldı.