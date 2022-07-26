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  4. Piskopos vaaz verdiği sırada silahlı soyguncular tarafından soyuldu! 1 milyon dolarlık mücevheri çalındı

Piskopos vaaz verdiği sırada silahlı soyguncular tarafından soyuldu! 1 milyon dolarlık mücevheri çalındı

26.07.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde yaşanan bir olay ülkenin gündemine oturdu. 44 yaşındaki Piskopos Lamor Miller-Whitehead canlı yayında vaaz verdiği sırada kiliseye giren silahlı soyguncuların hedefi oldu. Silahlı soyguncular piskoposun boynundaki 1 milyon dolar değerindeki mücevherini çaldı.

Piskopos vaaz verdiği sırada silahlı soyguncular tarafından soyuldu! 1 milyon dolarlık mücevheri çalındı

New York’ta yaşayan 44 yaşındaki Piskopos Lamor Miller-Whitehead, modaya olan tutkusu, lüks arabaları ve belediye başkanı Eric Adams ile olan yakın arkadaşlığı sayesinde kısa sürede popüler olmayı başardı. Piskopos Canarsie'deki Leaders of Tomorrow International Kilisesi'nde vaaz verdiği sırada üç silahlı ve maskeli soyguncu kiliseye girdi. Youtube’da canlı yayınlanan vaaz sırasında soyguncular Piskopos Miller-Whitehead ve eşi Asia K DosReis-Whitehead’e silahlarını doğrultarak mücevherlerini istedi.

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ÖDÜL VADDETTİ

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Canlı yayınlanan soygunda Miller-Whitehead’in dizlerinin üzerine çöküp, “Tamam, tamam” dediği duyuldu. Piskoposun ve karısının mücevherlerini alarak ceplerini dolduran soyguncular hızla olay yerinden uzaklaştı.

Olayda kimsenin zarar görmediğini dile getiren Miller-Whitehead, Instagram’dan yaptığı açıklamada soyguncuların küçük kızlarına silah doğrulttuğunu ve eşinin mücevherlerini aldığını söyledi. Soyguncuların yakalanmasını isteyen Miller-Whitehead, bilgi verenlere 50 bin dolar ödül vaddetti.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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