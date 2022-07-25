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13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

25.07.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Scranton şehrindeki bir restoranda akılalmaz bir olay yaşandı. 13.25 dolarlık bir hesap ödeyip yemek yiyen müşterinin bıraktığı bahşişin miktarı herkesi şoke etti. Olayın ardından gözyaşlarına boğulan garson Mariana Lambert, olayın detaylarını anlattı.

13 dolarlık hesaba dudak uçuklatan bahşiş!

16 Haziran'da ABD'nin Scranton şehrine seyahat eden ve buradaki Alfredo's Cafe'de yemek yiyen Eric Smith isimli müşteri, İtalyan usulü stromboli (içerisinde şarküteri ürünleri, peynir ve sebze olan bir çeşit hamur işi) yemeyi tercih etti. Bir kripto para yatırımcısı olan Smith, yemeği ve sunulan hizmeti çok beğendi ve restoranın garsonu 13.25 dolarlık hesabı getirdiğinde, tüm ABD'yi şaşkına çeviren bir bahşiş bıraktı.

MÜŞTERİYE SORDULAR

Restoranın garsonu olan Mariana Lambert 3000 bin dolar (yaklaşık 53 bin TL) bahşişi görünce ne yapacağını şaşırdı ve gözyaşları içinde yöneticisinin ofisine koştu. Restoranın yöneticisi Erich Smith'e neden bu kadar çok bir bahşiş bıraktığını sorduğunda, Kriptopara sektöründe çalışan bir iş insanı olduğunu söyleyen Smith'in bu bölgede doğup büyüdüğünü ve bıraktığı bahşişin bir topluma geri verme çabası olduğunu anlattı.

'AİLE RESTORANI'

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CNN International'a konuşan restoran yöneticisi Zachary Jacobson, Alfredo's Cafe'nin her kesimden müşteriye hizmet verdiğini ve kendisinin de on yılı aşkın süredir bir aile restoranı olan bu mekanda çalıştığını belirtti.

'İSA İÇİN BAHŞİŞ'

BAHŞİŞ

Kredi kartı slibinin üstünde ise son dönemde sosyal medyada hayli popüler bir ifade olan 'İsa için bahşiş.' yazılıydı. Bu ifade, yüksek bahşiş bırakanları paylaşan Instagram'daki bir anonim hesaba gönderme içeriyordu.

''ÇOK ÖNEMLİYDİ''

3000 bin dolar, tahmin edilebileceği gibi şimdiye kadar bir restorana bırakılan en büyük bahşiş. Restoranın garsonu Mariana Lambert ise, bahşiş sayesinde rahat bir nefes aldığını ve ödemelerini gerçekleştirdiğini söyledi. Yerel basına konuşan Lambert, "Hala şoktayım ve inanamıyorum. Benim için çok önemliydi, herkes zor şeyler yaşıyor. Gerçekten yüreğime dokundu" dedi.

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abd
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