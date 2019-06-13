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Pixel 4, arka kamerası ile ilgili ilginç bir özellikle geliyor

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TEKNOLOJİ  | 13.06.2019 10:38 | Son Güncelleme

Google’ın son modellerinden olan Pixel 4, yaklaşık olarak 3 ay sonra tanıtılacak. Normal şartlarda da herhangi bir akıllı telefon üreticisinin yeni cep telefonları tanıtılmadan hemen önce, sürekli olarak bilgi akışı sağladığı biliniyor. Google şirketi de, yeni akıllı telefon modeli ile ilgili sürekli olarak yeni bilgi akışı sağlamaya çalışıyor.

Pixel 4, arka kamerası ile ilgili ilginç bir özellikle geliyor

Şirketin Pixel 4 modeli ile ilgili ortaya çıkan son görsellere dikkat edildiğinde, arka kısmında birden fazla kamera için çıkıntı olduğu hemen fark edilebiliyor. Bu çıkıntıların daha çok Apple tarafından üretilecek olan iPhone 11 konsepti ile son derece uyumlu olduğu da görülüyor. Bu nedenle Pixel 4 için, iPhone XI benzeri bir tasarıma sahip olacak diyebiliriz.

Sızan görüntülerde dikkat çeken ayrıntılardan bir diğeri de herhangi bir parmak izi okuyucu bölümünün bulunmamasıydı. Bu da gösteriyor ki şirket ekran içine gömülü parmak izi tarayıcı kullanacak.

Son olarak gelen haberler arasında, stereo hoparlör kullanılacağı da yer alıyor. Görünen o ki Pixel 4 modeli, daha önce alışmış olduğunuz Google Pixel cep telefonlarına ait birçok detaydan farklı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Pixel 4 Google

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