Pixel 4, arka kamerası ile ilgili ilginç bir özellikle geliyor

Şirketin Pixel 4 modeli ile ilgili ortaya çıkan son görsellere dikkat edildiğinde, arka kısmında birden fazla kamera için çıkıntı olduğu hemen fark edilebiliyor. Bu çıkıntıların daha çok Apple tarafından üretilecek olan iPhone 11 konsepti ile son derece uyumlu olduğu da görülüyor. Bu nedenle Pixel 4 için, iPhone XI benzeri bir tasarıma sahip olacak diyebiliriz.

Sızan görüntülerde dikkat çeken ayrıntılardan bir diğeri de herhangi bir parmak izi okuyucu bölümünün bulunmamasıydı. Bu da gösteriyor ki şirket ekran içine gömülü parmak izi tarayıcı kullanacak.

Son olarak gelen haberler arasında, stereo hoparlör kullanılacağı da yer alıyor. Görünen o ki Pixel 4 modeli, daha önce alışmış olduğunuz Google Pixel cep telefonlarına ait birçok detaydan farklı olacak.

Bu fenere mutlaka sahip olmalısınız!

