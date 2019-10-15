Pixel 4 XL kendini ipini çekti!

iPhone 11’i 699 dolar gibi Amerika için inanılmaz uygun bir fiyattan satışa sunarak, Android dünyasını dumur eden Apple’a karşı, Google’ın eli kolu bağlı kalacak gibi görünüyor.
Google, söylenene göre; Pixel 4 için 899 dolar ve Pixel 4 XL için ise 999 dolar fiyat talep edecek. Bu fiyatlar ile Google’ın anavatanında iPhone 11 ile baş etmesi imkansız görünüyor. Snapdragon 855 Plus’ın Apple A13‘ün yanında esamesinin okunmadığını düşünürsek, Google’ın işinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz.
Çift kamerası ile rakiplerine özellikle de gece modunda soğuk terler döktürcek olan Pixel 4 ailesi bakalım Google’ın beklediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi?
Google Pixel 4 teknik özellikleri
Pixel 4: 5.7 inç FULL HD+ OLED 90Hz Smooth Display; Ambient EQ
Pixel 4 XL: 6.3 inç Quad HD+ OLED 90Hz Smooth Display; Ambient EQ
Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform yonga seti (Pixel Neural Core)
6 GB RAM
64/128GB dahili depolama seçenekleri
12 Megapiksel Dual-Pixel kamera + 16 Megapiksel telephoto kamera
USB Type-C giriş
otion Sense
Yüz tanıma sistemi
Stereo hoparlörler
Titan M güvenlik modülü
Android 10 işletim sistemi
Pixel 4 — 2800mAh kapasiteli batarya
Pixel 4 XL — 3700mAh kapasiteli batarya
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