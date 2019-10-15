Pixel 4 XL kendini ipini çekti!

iPhone 11’i 699 dolar gibi Amerika için inanılmaz uygun bir fiyattan satışa sunarak, Android dünyasını dumur eden Apple’a karşı, Google’ın eli kolu bağlı kalacak gibi görünüyor.

Google, söylenene göre; Pixel 4 için 899 dolar ve Pixel 4 XL için ise 999 dolar fiyat talep edecek. Bu fiyatlar ile Google’ın anavatanında iPhone 11 ile baş etmesi imkansız görünüyor. Snapdragon 855 Plus’ın Apple A13‘ün yanında esamesinin okunmadığını düşünürsek, Google’ın işinin çok zor olduğunu söyleyebiliriz.

Çift kamerası ile rakiplerine özellikle de gece modunda soğuk terler döktürcek olan Pixel 4 ailesi bakalım Google’ın beklediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi?

Google Pixel 4 teknik özellikleri



Pixel 4: 5.7 inç FULL HD+ OLED 90Hz Smooth Display; Ambient EQ

Pixel 4 XL: 6.3 inç Quad HD+ OLED 90Hz Smooth Display; Ambient EQ

Qualcomm Snapdragon 855 Mobile Platform yonga seti (Pixel Neural Core)

6 GB RAM

64/128GB dahili depolama seçenekleri

12 Megapiksel Dual-Pixel kamera + 16 Megapiksel telephoto kamera

USB Type-C giriş

otion Sense

Yüz tanıma sistemi

Stereo hoparlörler

Titan M güvenlik modülü

Android 10 işletim sistemi

Pixel 4 — 2800mAh kapasiteli batarya

Pixel 4 XL — 3700mAh kapasiteli batarya

2000 TL’nin altında en iyi akıllı telefonlar

