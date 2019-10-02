Pixel telefonlarda müthiş yenilik

İnternet devinin geliştirdiği uygulamanın ismi Personal Safety. Google uygulamayı henüz resmen basına tanıtmamı olsa da uygulama Google Play’de yayında.

Uygulama temel olarak, yüksek hızda hareket ederken aniden durma hareketini baz alacak. Ardından da bir alarm çalmaya başlayacak. Kullanıcı alarmı durdurmazsa, kazada yaralandığını veya bilincinin kapalı olduğunu düşünerek 911’i çağıracak. Ayrıca belirttiği aile bireylerine de haber gönderecek.

Uygulamanın ABD’de ilgi görmesi ve işe yaraması halinde, tüm dünyadaki kullanıcılara da açılması da bekleniyor.

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