Mynet Trend

Pixel telefonlarda müthiş yenilik

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 02.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

Google Pixel telefonlar, otomobil kazalarını anlayarak kullanıcıların yakınlarına mesaj gönderecek.

Pixel telefonlarda müthiş yenilik

İnternet devinin geliştirdiği uygulamanın ismi Personal Safety. Google uygulamayı henüz resmen basına tanıtmamı olsa da uygulama Google Play’de yayında.

Uygulama temel olarak, yüksek hızda hareket ederken aniden durma hareketini baz alacak. Ardından da bir alarm çalmaya başlayacak. Kullanıcı alarmı durdurmazsa, kazada yaralandığını veya bilincinin kapalı olduğunu düşünerek 911’i çağıracak. Ayrıca belirttiği aile bireylerine de haber gönderecek.

Uygulamanın ABD’de ilgi görmesi ve işe yaraması halinde, tüm dünyadaki kullanıcılara da açılması da bekleniyor.

Xbox One Google Asistan desteğine kavuşuyor!

PARTNER Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı
Kantin konseptinde mağazalar geliyor!Kantin konseptinde mağazalar geliyor!
Hyundai NASA mühendislerini işe alıyorHyundai NASA mühendislerini işe alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Google Pixel telefonlar otomobil kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü? Erişim sorunuyla ilgili açıklama geldi

Twitter'a ne oldu? İlk açıklama geldi

The Last of Us 2 daha derin bir hikaye kurgusu ile gelecek

The Last of Us 2 için yeni haber!

Yeni Motorola Razr özellikleri nasıl olacak?

Yeni Motorola Razr nasıl olacak?

The Witcher için bir de animasyon dizisi yapılacak

The Witcher animasyon dizisi yapılacak!

Ghost Recon Breakpoint için özel güncelleme geldi

Ghost Recon Breakpoint için güncelleme!

Amazon kantin konseptinde yeni mağazalar açacak

Kantin konseptinde mağazalar geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.