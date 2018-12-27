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Piyanist Anjelika Akbar'ı, taksici turist sanıp dolandırmaya çalıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.12.2018 10:45 | Son Güncelleme

Piyanist Anjelika Akbar, bir taksi şoförünün kendisini turist sanıp Taksim-Harbiye arası için 20 euro istediğini belirtti.

Piyanist Anjelika Akbar'ı, taksici turist sanıp dolandırmaya çalıştı

Ünlü piyanist Anjelika Akbar, Taksim’den Harbiye’ye gitmek için bindiği takside, şoförün kısa bir mesafe için kendisinden 20 euro istediği sosyal medya sayfasından yaptığı bir paylaşımla dile getirdi.

“UTANIP HIZLICA UZAKLAŞTI”

Taksicinin kendisini turist sandığını söyleyen Akbar, yaşadığı olaya sosyal medya hesabında şöyle tepki gösterdi: “Pera Müzesi’nden taksiye binip ‘Harbiye’ dedim. Şoför beni yabancı sanıp 20 euro istedi. Türkçe olarak “Orası çok yakın, ne diyorsunuz!’ deyince utanıp uzaklaştı. Turistlere karşı imajımız kötüleniyor.”


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anjelika akbar taksici dolandırıcı

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