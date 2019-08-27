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Piyasaya gerçeği aratmayan sahte para süren karı-koca, yakalandı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 27.08.2019 04:55 | Son Güncelleme

Samsun’un Ayvacık ilçesinde, esnafa sahte para verdikleri tespit edilen karı-koca, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Piyasaya gerçeği aratmayan sahte para süren karı-koca, yakalandı

Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir esnaftan gelen ihbar üzerine harekete geçti, sahte para soruşturması başlattı.

Takibe başlayan ekipler, çevredeki 8 esnafa verildiği tespit edilen çok sayıda 100 TL’lik sahte banknot ele geçirdi. Bölgedeki 29 güvenlik kamerasına da el koyarak inceleme başlatan polis ekipleri, kısa sürede eşgallerini belirlediği şüpeli F.T.(36) ve eşi S.T.’yi (40), yakaladı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, sorgusunda paraların sahte olduğundan haberlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Seri numaralarının aynı olduğu saptanan sahte paraların ise gerçeğine birebir benzediği ve ayırt edilmekte güçlük çekildiği öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun sahte para

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