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"Plaj definecileri" iş başında! Dedektörle arıyorlar: Euro bulursak bozduruyor, altın bulursak satıyoruz

20.11.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da turizm sezonunun sona ermesiyle yaz aylarında turistlerin sahilde düşürdüğü para ve takıları dedektörle arayanların mesaisi de başladı. 0 yıldır plajda dedektörle arama yapan Mehmet Deniz, "En çok bulduğumuz Rus parası oluyor. Bazen kolye kırığı, küpe ve yüzük de denk geliyor. Euro bulursak bozduruyoruz, altın bulursak satıyoruz. Diğer metal paraları kiloyla hurdacıya veriyoruz" dedi.

"Plaj definecileri" iş başında! Dedektörle arıyorlar: Euro bulursak bozduruyor, altın bulursak satıyoruz

Antalya'da turizm sezonunun sona ermesiyle yaz aylarında turistlerin plajda düşürdüğü para ve takıları dedektörle arayanlar da sahillerde boy göstermeye başladı.

Sahilleri dolduran az sayıda yabancı turist güneşli havanın tadını çıkarırken, halk arasında "plaj definecileri" olarak adlandırılan işi yapan Mehmet Deniz ve İbrahim Uysal ise dedektörle sahili tarıyor.

Deniz ve Uysal, turistlerin meraklı bakışları altında dedektör ve çapayla plajda değerli metalleri arıyor.

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HAVA DURUMUNA GÖRE YOLA ÇIKIYOR

Mehmet Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıl önce Devlet Su İşlerinden emekli olduktan sonra boş vaktini değerlendirmek için dedektörle sahilde metal aramaya başladığını söyledi.

Turizm sezonunun dışında sahilde dedektör yardımıyla arama yaptığını belirten Deniz, "Emekliyim. İçki içmem, kumar oynamam, buralarda vakit geçiyorum. Bu işi zevkime göre yaparım, kafama göre takılırım. Hava durumunu takip ederim, dalgalı günün ardından arabama biner istediğim sahile giderim. Kimi zaman birkaç saat kimi zaman akşama kadar takılırım." dedi.

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TÜM SAHİLİ İKİ KERE TARIYOR

Antalya'daki tüm plajlarda arama yaptığını anlatan Deniz, "Gittiğim yerde tüm sahili baştan sona iki kere dedektörle tararız. Dedektörün sinyal verdiği yeri kazıp bakarız. En çok bulduğumuz Rus parası oluyor. Bazen kolye kırığı, küpe ve yüzük de denk geliyor. Avro bulursak bozduruyoruz, altın bulursak satıyoruz. Diğer metal paraları kiloyla hurdacıya veriyoruz. Bozuk para dışında birkaç sefer cep telefonu buldum." diye konuştu.

Yaptığı işten büyük bir kazancının olmadığını dile getiren Deniz, "Bu iş benim en büyük hobim. Buradan kazanmışım kazanmamışım bu önemli değil. Kazanabildiğim zamanlar olmuştur ama toplamda baktığımızda buradan kazandığım, aracımla buralara gelmek için harcadığım yakıta yetmez." ifadelerini kullandı.

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(AA)

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