Plajda ve havuz kenarında sizi başka dünyalara sürükleyecek fantastik romanlar

Büyüleyici kurgusu ile sizi başka bir dünyaya taşıyan fantastik romanlar, tatilde geçirdiğiniz günlere keyif katacak. İşte havuz kenarında ve plajda okuyabileceğiniz 10 yabancı fantastik roman...

1- Harry Potter’ın büyülü dünyasına giriş yapın

J.K. Rowling’in efsane haline gelen serisinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı ile Harry Potter’ın büyülü dünyaya attığı ilk adımlarda ona eşlik edin. Gizem, arkadaşlık, sihirli eşyalar ve bolca büyüye tanık olacağınız kitabı güneşlenirken zevkle okuyabilirsiniz.

2- Orta dünyanın gizemlerini keşfe çıkın

Hobbit romanı epik ve mitolojik masallarıyla karşınıza çıkıyor. J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı kitap, yazarın Orta Dünya adını verdiği evrende geçiyor. Romanda evrendeki çeşitli ırkların mücadelesi ve tüm tehlikeler ile karşı karşıya kalacaksınız. Havuz kenarında keyif yaparken cüceler, elfler, büyücüler, ejderhalar, goblinler ve orklar size eşlik etsin!

3- Yunan tanrıları son derece gerçek!

Yunan tanrıları, kahramanları ve canavarlarıyla dolu bir dünya sunan Şimşek Hırsızı: Percy Jackson ve Olimposlular serisinin ilk kitabı. Yarı tanrı Percy Jackson’ın başından gelen olağanüstü olayları ve tehlikeleri hayretle okuyacaksınız. Şezlongda uzanırken Zeus’un şimşeğini kimin çaldığını öğrenin.

4- Bu masaldan çıkmak istemeyeceksiniz

Hem çocukların hem de yetişkinlerin okuyabileceği Oz Büyücüsü, Dorothy’nin hazin başlayan öyküsünün mucizevi bir hale dönüşmesini konu eder. L. Frank Baum’un 7 citlik Oz serisinin ilk romanı olan klasikleşen kitapta Dorothy ile maceraya atılın.

5- Kemerleri bağlayın geleceğe gidiyoruz!

Tarihi bir bilim kurgu romanı olan Zaman Makinesi, Victoria Dönemi İngiltere’sinde yapılan bir yolculuğu anlatır. H.G Wells’in fantastik kurgunun yanında dönemsel eleştirilerde de bulunduğu romanını okuyarak tatilde zaman yolculuğuna çıkabilirsiniz.

6- İmkansız bir serüvene hazır mısınız?

İnsanlığın Ay’a gitmesinden yaklaşık 100 yıl önce yazılan Ay'a Yolculuk kitabını okurken adeta kehanet satırları okuyor gibi hissedeceksiniz! Çağdaş bilim kurgunun ve fantastik romanların en büyük temsilcisi Jules Verne’nin dünyanın ötesine götüren kitabıyla imkansız bir serüvene hazır olun.

7- Tüyler ürpertici bir distopya

Fahrenheit 451, itfaiyecilerin kitapları ateşe verdiği ve yakmaktan zevk aldığı tüyler ürpertici bir dünyayı sizinle buluşturuyor! Ray Bradbury’nin kurguladığı akıl almaz romandaki, dünya dengelerinin değiştiği korku dolu fantastik evreni okurken hayrete kapılacaksınız.

8- Kıyamet sonrası dünyaya adım atın!

Suzanne Collins’in kaleme aldığı Açlık Oyunları, kıyamet sonrası Panem adındaki adaletsiz bir dünyada geçiyor. Kuralları ve işleyişiyle distopik ve dehşet verici olan evreni, havuz kenarında soğuk içeceğinizi yudumlarken bir solukta bitirebilirsiniz.

9- Azimli bir büyücülük öyküsü

Yerdeniz Büyücüsü, küçük Duny’nin büyücü olma hikayesinin azimli ve kararlı bir öyküsü. Ursula K. Le Guin’in mükemmel kurguladığı ve akıcı dille yazdığı sürükleyici roman, baş karakterin potansiyelini keşfetmesi ve zaman zaman insani taraflarına yenilmesi gibi iç hesaplaşmalar ile devam eder. Bir gencin büyümesine tanık olduğumuz, bolca büyü içeren roman tatildeki okuma listenize ekleyebilirsiniz.

10- Yunan mitolojisini bir de buradan okuyun

Ben, Kirke, Hesiodos ve Homeros’tan bildiğimiz Yunan mitolojisi öykülerini bambaşka bir perspektif ile aktarıyor. Son derece destansı ve fantastik içeriğe sahip roman Kirke’nin hikayesini derinlikli bir kurgu ile işlerken, antik dönem Yunan hikayelerine ışık tutuyor. Yunan mitolojisine ilginiz varsa içeriğini çok seveceğiniz kitabı plajda ve havuz başında okumanızı öneririz.



