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PUBG Mobile 4.7'nin çıkış tarihi belli oldu

1,75 milyarı aşan indirme sayısıyla dünyanın en çok oynanan mobil oyunları arasında yer alan PUBG Mobile'da, yılın son büyük güncellemesinin tarihi netleşti. 10 Kasım’a kadar oyunda kalması beklenen, Cadılar Bayramı’na paralel olarak Vampir temasıyla özdeşleşen 4.6 sürümünü, 12 Kasım’da yayına gireceği açıklanan 4.7 güncellemesi izleyecek.

1,75 milyarı aşan indirme sayısıyla dünyanın en çok oynanan mobil oyunları arasında yer alan PUBG Mobile'da, yılın son büyük güncellemesinin tarihi netleşti. Oyunun resmi hesabı, 4.7 güncellemesinin 12 Kasım'da yayına gireceğini duyurdu. Açıklamanın yapıldığı 13 Ekim tarihinde, ikinci beta sürümü de oyunculara açıldı. Beta sürümün testlerinde Frost Descends, uçan binek Auroral Pegasus ve yeni yetenek sistemi göze çarpıyor.

Sınırlı süreli içerikleri tamamlama şansı kasımın ilk haftasına kadar sürüyor

Tencent bünyesindeki LightSpeed Studios'un geliştirdiği oyun, 4.7'yi 23 Eylül'de başlayan ve 25 Ekim'de sona eren dört aşamalı bir beta süreciyle test ediyor. Üçüncü aşamada teste Metro Royale güncellemelerinin de eklendiği bilinirken, 4.7'ye geçiş öncesinde 4.6'nın son haftaları da hareketli geçiyor. Vampir temalı Midnight Hunters modu ve elenen oyuncuların vampir olarak geri döndüğü Bloodline Awakening, 10 Kasım'a kadar oyunda kalıyor. Ocean Odyssey modunun da ekim ayında geri dönmesi bekleniyor. Season 32'nin ödülleri de 4.6 ile birlikte sona ereceği için bu takvim, dereceli maçlarda ilerlemek isteyen oyunculara 4.6'nın sınırlı süreli içeriklerini tamamlamak için kasımın ilk haftasına kadar zaman tanıyor.

Frost Descends: Erangel’e kış geliyor

Testleri devam eden beta sürümde göze çarpan en büyük yenilik, kış temalı yeni mod Frost Descends oldu. Kar fırtınalarıyla şekillenen ve hareket sisteminin yeniden düşünüldüğü bu modda, oyuncuların hareket kabiliyetini artıran Aurora's Fleeting Step yeteneği, kısa ve hızlı kaçışlara imkan tanıyor. Haritaya yerleştirilen Glif Sunakları'ndan elde edilen Glif yetenekleri ise maçlara yeni bir taktik rotası ekliyor. Öte yandan modun en dikkat çekici yeniliğinin, oyuncuları havada taşıyabilen binek Auroral Pegasus olduğu görülüyor. PUBG Mobile'ın resmi hesabı tarafından da betanın öne çıkan içerikleri arasında tanıtılan bu yetenek, kar fırtınalarının görüşü ve hareketi etkilediği bir haritada çatışmaların akışını belirgin biçimde değiştirebilme potansiyeli taşıyor.

PUBG Mobile Global Championship 2026 24 Kasım’da Türkiye’de

Pek çok oyunda olduğu gibi PUBG Mobile’da da yılın en hareketli dönemlerinden birine günler kaldı. Zira kasım, PUBG Mobile için yalnızca güncellemeyle sınırlı kalmayacak. Espor müsabakalarını ve turnuvaları takip eden platformlara göre 3 milyon dolarlık ödül havuzuyla öne çıkan yılın en büyük turnuvası PUBG Mobile Global Championship 2026, 24 Kasım'da Türkiye'de başlayacak ve aralık ortasına kadar sürecek. Yeni güncellemenin ve dünya şampiyonasının aynı aya denk gelmesi, oyuna olan ilgiyi yılın son haftalarında da canlı tutacak. Tam da bu nedenle, 12 Kasım'da başlayacak yeni döneme, geniş bir silah skin’i envanterine ve yüksek dereceye sahip hazır bir hesapla girmek isteyenlerin ilgisi PUBG hesap seçeneklerine yöneliyor.

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PUBG Oyun
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