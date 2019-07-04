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Planın tutmayınca pencereden eve girip tecavüze kalkışmış!

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 04.07.2019 14:31 | Son Güncelleme

Antalya'da, mutfak penceresinden girdiği evde tecavüz girişiminde bulunduğu Nebahat A.'yı (57) çığlık atması üzerine karnından bıçaklayan Özcan K.'nin (23) polise verdiği ifade ortaya çıktı. Özcan K.'nin, motosikleti çalmayı planladığı, bunu gerçekleştiremeyince sinirlenip, yan taraftaki mutfak penceresinden girdiği evde kadına tecavüz etmeye kalkıştığını söylediği öğrenildi.

Planın tutmayınca pencereden eve girip tecavüze kalkışmış!

Olay, salı günü saat 06.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi'ndeki gecekonduda meydana geldi. Yatalak annesiyle yaşayan Nebahat A., korkuluğu olmayan mutfak penceresinden eve giren kimliği belirsiz kişiyle karşı karşıya geldi. Nebahat A., hırsız zannettiği kişiye cüzdanında bulunan 1000 lirayı almasını söyledi. Amacının hırsızlık olmadığını belirtip, "Parayı değil seni istiyorum" diyen kişi, kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Nebahat A.'nın çığlık atması üzerine paniğe kapılan kişi, kadını karnından bıçaklayıp, kaçtı. Nebahat A., sesini duyup, eve gelen komşusu Veli Demir tarafından kan içinde yerde yatarken bulundu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı kadını ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Nebahat A., acil servisteki ilk müdahalenin ardından ameliyat edildi.

Kepez Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırganın 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydı bulunan Özcan K. olduğunu belirledi. Özcan K.'nin Kepez'deki Baraj Mahallesi'nde dolaştığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Polisleri görünce kaçmaya başlayan Özcan K., çevredekiler tarafından durdurularak, dövüldü. Gözaltına alınan Özcan K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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MOTOSİKLETİ ÇALMAK İSTEMİŞ

Özcan K.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde, asıl amacının hırsızlık olduğunu söylediği öğrenildi. Özcan K.'nin, yan taraftaki motosikleti çalmayı planladığını, Nebahat A.'nın evinin ışıkları açık olduğu için gerçekleştiremediğini, bu duruma sinirlenip, mutfak penceresinden girdiği evde kadına tecavüze kalkıştığını söylediği belirtildi. Nebahat A.'nın ise uyku problemi olduğu için ışıklar açık uyuduğu öğrenildi.

Özcan K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Antalya tecavüz

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