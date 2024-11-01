Plasmoid'ler bilinç sahibi mi? Yeni tartışma başladı! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Dünya dışı varlıklar, ünlü kehanetler…

Journal Of Physics'de yayınlanan 80 sayfalık makalede bilimin ışıkları yeniden aydınlanırken maddenin dördüncü halinin 'bilinç sahibi' olabileceği yönünde yeni araştırmalar yapılıyor. Zeka sahibi olduğu belirlenen yapıların DNA ve RNA sentezleme potansiyale sahip olmaları gösterildi.

UÇAK KAZALARINDA ETKİSİ OLABİLİR

Bilim insanlarının asıl değindiği nokta ise bu plasmoidlerin uçak ve uzay gemilerini rahatsız ettiği yönünde olabileceği oldu. Makalede yer alan bilgilere göre, astronotların daha önce camlardan bu maddeleri gördüğünü hatta aynı maddenin onları gözlemlediği dile getirmiş.

Bilim insanları, plasmoidlerin uçak kazalarına neden olduğunu düşündükleri raporları da makalenin içine ekledi. Bunların arasında dünyanın konuştuğu Malezya hava yolları da bu listede yer alıyor.

GÖRENLERİN ADETA AKIL SAĞLIĞIYLA OYNADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Geçmiş dönemde rapor edilen olaylarda da, aynı maddenin kaynaklarda yer aldığı ve çizimlerde bile kürelerin gözüktüğü belgeler arasına eklendi. Geçmiş dönemlerde hazırlanan raporlarda insanların kürelerle iletişim kurduğu yazıyordu. Ancak olaylar bununla da kalmadı. Küreyle iletişim kuran insanların uyku problemleri, şok yaşamaları ve halüsinasyon görmeye başladıkları bildirildi.

KEHANETLER NEYDİ?

Baba Vanga, 2025 yılı için bulunduğu kehanette uzaylı yaşamıyla karşılaşma ve telepatide büyük bir atılım gibi devrim niteliğinde gelişmelerin yaşanacağını söylemişti.

MALEZYA HAVA OLAYI NEYDİ?

Boeing 777 uçağı 8 Mart 2014 tarihinde havalandıktan kısa bir süre sonra radardan kayboldu. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Pekin'e giden uçak, çoğu Çin vatandaşı 239 kişiyi taşıyordu. Uydu verileri uçağın uçuş rotasından saparak Hint Okyanusu'nun güneyine yöneldiğini ve burada düştüğüne inanıldığını gösterdi.

Sosyal medyada içerik üreticisi "genetik_muhendisii" kullanıcı isimli Dilara Sarı, yaptığı paylaşımla viral oldu. O videoda plasmoidler ve makale adeta viral oldu. İşte o video: