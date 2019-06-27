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Platonik aşk yaşadığı komşusunu öldürdü, annesi ve kız kardeşini yaraladı

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GÜNDEM  | 27.06.2019 21:25 | Son Güncelleme

Konya'da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C. (53), iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusu Şeyma Sarı'yı (25), tabancayla vurarak öldürdü, annesi Hacer Sarı (51) ve kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) da ağır yaraladı. Muzaffer C., polis merkezine teslim olurken, hastaneye kaldırılan anne ve kızının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Platonik aşk yaşadığı komşusunu öldürdü, annesi ve kız kardeşini yaraladı

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'nde meydana geldi. 2 yıl önce eşinden boşanan ve yalnız oturan ayakkabıcı Muzaffer C., iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusunun kızı olan öğretmen Şeyma Sarı ile konuşmak için evlerinin zilini çaldı. Muzaffer C., kapıyı açan anne Hacer Sarı'ya kızı Şeyma'yı sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Hacer Sarı da tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından Muzaffer C., yanındaki ruhsatsız tabancayla Hacer Sarı'nın başına ateş etti. Ardından eve giren Muzaffer C., Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan ve okulların tatil edilmesiyle ailesinin yanına dönen odadaki Şeyma Sarı ile salondaki kardeşi Tuğba Sarı'ya da ateş etti.

ANNE VE KIZININ HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Silah seslerini duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kalbine isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Şeyma Sarı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başından vurulan anne Hacer Sarı, yakındaki özel bir hastaneye, göğsünden yaralanan Hacer Sarı da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Muzaffer C. ise olayın ardından tabancayla birlikte polis merkezine gidip teslim oldu. Muzaffer C., gazetecilerin 'Niçin öldürdüğünüz?' sorusu üzerine ''Sorunlarımız vardı. O yüzden'' diye cevap verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
konya Yasak aşk cinayeti

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
53 yaşında herif 25 inde birine nasıl bi sapkınlık ile platonik aşk duyabilir ve ne hikmetse bu tarz şeyler neden hep Konya dan çıkar
@senol_vatansever_1978 HANİ KONYALILAR BİZ MEVLANA TORUNUYUZ DİYE ÖVÜNÜYORLARDI? ÇAKMA MÜSLÜMANLAR DİYARI KONYA..
Yinemi konya :(
@sozd_2019 Ne demek yine mi konya? Bu tür olayların sadece konya şehri ile sözleşme mi imzaladı ? "Yok kardeş valla konya dışında başka şehirde bu tür piskolojik olay oluşmuyacak" Her yerde her olabilecek bir şey...
anası bile senden küçük çocuğun yaşındaki utanmaz senin gibilerle aynı ülkede olmaktan utanıyorum yargı refosrmu geliyor çıkarsın nasıl olsa
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