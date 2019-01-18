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Play Store’un son sürümü indirmeye hazır

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 18.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Play Store son sürüm yayınlandı. Play Store son sürüm APK. olarak sizler için haberimizde yer alıyor. Google Play Store’un son sürümünü yükleyerek, yeni özellikleri kullanabilirsiniz.

Play Store’un son sürümü indirmeye hazır

Google, Android’in uygulama mağazası Play Store‘a yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Daha stabil ve güvenli bir deneyim sunmak için güncellenen Play Store, son sürüm ile artık daha iyi bir deneyim sunuyor. Google Play Store 13.1.33 sürümünü yükleyerek, Android telefonunuzda Play Store’un son sürümü kullanabilirsiniz.

Play Store normalde otomatik olarak güncelleniyor. Ancak Android telefonlarda bazen sorun çıkabildiği için uygulamayı Play Store>Hakkında bölümüne girip güncellemek gerekiyor. Biz de sizler için güncel olarak Play Store’un son sürümlerini, APK. dosyası halinde derleyip sunuyoruz.

Bu hafta yayınlanan Google Play Store 13.1.33 sürümünü buradan indirebilirsiniz. Paylaştığımız APK. dosyalarında hiçbir modifikasyon işlem yapılmadığını belirtelim.

İndirdiğiniz Play Store APK. dosyasını yüklerken sorun yaşarsanız; Ayarlar>Güvenlik>Bilinmeyen Kaynaklar bölümünden bilinmeyen kaynaklara izin verebilirsiniz.

Yaklaşık olarak 15 MB büyüklüğündeki Play Store uygulamasının Android 4.1 Ice Cream Sandwich ve üzeri Android sürümlerinde çalıştığını belirtelim. Play Store’un yeni özelliklerinden faydalanmak için en güncel Android sürümünü yüklemenizi tavsiye ediyoruz.

Play Store’un son sürümü ile uygulamanın daha kullanışlı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle kategorize edilmiş uygulamalar, Android kullanıcılarının daha fazla uygulama ve oyunu keşfetmesini sağlıyor.

Google’ın önümüzdeki dönemlerde Play Store‘da tasarım değişikliği yaparak, yeni ve dikkat çeken uygulama ve oyunları ön plana çıkaracağı söyleniyor. App Store karşısında yakaladığı ivme ile rakibine korku salan Play Store, güvenlik konusunda yaptığı atılımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Android’de güvenliği sağlayan Google Play Protect yazılımı sayesinde, Play Store’dan indirilen uygulamalar düzenli olarak zararlı yazılıma karşı taranıyor. Arkaplanda sessiz sedasız yapılan bu tarama işlemi sayesinde, Android sahiplerinin güvenliği sağlanıyor.

Google Play Protect ile ayrıca iOS ve macOS platformunda yer alan iPhone’umu bul uygulaması gibi Android telefonunuzun nerede olduğunu harita üzerinde görüntüleyebiliyorsunuz. Bu sayede telefonunuzu çaldırdığınız veya kaybettiğinizde saniyeler içerisinde telefonun yerini tespit edebiliyorsunuz.

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