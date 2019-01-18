Play Store’un son sürümü indirmeye hazır

Google, Android’in uygulama mağazası Play Store‘a yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Daha stabil ve güvenli bir deneyim sunmak için güncellenen Play Store, son sürüm ile artık daha iyi bir deneyim sunuyor. Google Play Store 13.1.33 sürümünü yükleyerek, Android telefonunuzda Play Store’un son sürümü kullanabilirsiniz.

Play Store normalde otomatik olarak güncelleniyor. Ancak Android telefonlarda bazen sorun çıkabildiği için uygulamayı Play Store>Hakkında bölümüne girip güncellemek gerekiyor. Biz de sizler için güncel olarak Play Store’un son sürümlerini, APK. dosyası halinde derleyip sunuyoruz.

Bu hafta yayınlanan Google Play Store 13.1.33 sürümünü buradan indirebilirsiniz. Paylaştığımız APK. dosyalarında hiçbir modifikasyon işlem yapılmadığını belirtelim.

İndirdiğiniz Play Store APK. dosyasını yüklerken sorun yaşarsanız; Ayarlar>Güvenlik>Bilinmeyen Kaynaklar bölümünden bilinmeyen kaynaklara izin verebilirsiniz.

Yaklaşık olarak 15 MB büyüklüğündeki Play Store uygulamasının Android 4.1 Ice Cream Sandwich ve üzeri Android sürümlerinde çalıştığını belirtelim. Play Store’un yeni özelliklerinden faydalanmak için en güncel Android sürümünü yüklemenizi tavsiye ediyoruz.