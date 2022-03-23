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Playboy modeli aynada kendine bakarak tatmin olduğunu açıkladı

23.03.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı Playboy modeli Luana Sandien, kendine bakmaktan ve kendini düşünmekten zevk aldığını açıkladı.

Playboy modeli aynada kendine bakarak tatmin olduğunu açıkladı

'Otoseksüel' olduğunu açıklayan Playboy modeli Luana Sandien, kendisine bakarak tahrik olduğunu açıkladı.

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Playboy için poz veren Luana Sandien, geçen yıl otoseksüel olarak ortaya çıktı ve o zamandan beri dünya çapında cinsellik konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı.

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Brezilyalı model en çok aynaya baktığında tahrik olduğunu itiraf etti ve kendine bakmayı sevdiği için genellikle bu teknikle tatmin olduğunu söylüyor.
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Otoseksüeller kendilerini cinsel senaryolarda düşünerek ve başka biriyle cinsel ilişkiye girerek değil, kendilerinin cinsel imajıyla tahrik edilirler.


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