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  4. Playboy modelinin baş başa karantina teklifi tuzak çıktı

Playboy modelinin baş başa karantina teklifi tuzak çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2020 11:53 | Son Güncelleme

Playbol model Iryna Ivanova, "Benimle izolasyonda kalmak ister misiniz?" diyerek takipçilerine davette bulundu. Ancak modelin bu paylaşımında verdiği bağlantıya tıklayanlar, ücretli canlı sohbet sitesine yönlendirildi.

Ünlü Playboy modeli Iryna Ivanova karantina günlerinde hayranlarını yalnız bırakmıyor. Sattığı iç çamaşırlı fotoğrafları ile yılda yaklaşık 1 milyon dolar kazanan playbol modeli Iryna Ivanova , Instagram'da iç çamaşırlı paylaşım yapıp takipçilerine "Benimle izolasyonda kalmak ister misiniz? O zaman biomdaki bağlantıya tıklayın" başlığı ile paylaştı.

ÜCRETLİ CANLI SOHBETE YÖNLENDİRİLDİLER

Resimlerini satarak yılda 800 bin sterlin kazanan bir Playboy modeli, Instagram'da da fotoğraflarını paylaşıyor. Bağlantıya tıklayan takipçileri, ücretli sosyal medya fenomenleri ile canlı sohbet yapılan ücretli bir siteye yönlendirildi.

UMDUKLARINI BULAMADILAR

Bağlantıya tıklayan kullanıcılar bağlantıda ummadıkları bir şey ile karşılaşınca tepki gösterdiler. Bazı kullanıcılar ise, modelin fotoğrafına mükemmelsiniz, sizinle günlerce izolasyonda kalabilirim yorumlarını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Iryna Ivanova, karantina,

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