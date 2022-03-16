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Playmobil Filmi konusu nedir? Playmobil oyuncularını kimler seslendiriyor?

16.03.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon ekranlarında yer alan Playmobil Filminin konusu ve oyuncularını kimlerin seslendirdiği merak konusu oldu. Bu film, playmobil oyuncaklarından ilham alınarak çekildi. Peki Playmobil Filmi konusu nedir? Playmobil oyuncularını kimler seslendiriyor? İşte ayrıntılar...

Playmobil Filmi konusu nedir? Playmobil oyuncularını kimler seslendiriyor?

29 Ağustos 2019'da Almanya'da gösterime giren Playmobil Filminin yönetmenliğini Lino DiSalvo üstlendi. Filmin hikayesi ise Lino DiSalvo tarafından kaleme alındı. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. Rex Dasher karakterini, Harry Potter ile dünyaca üne kavuşmuş Daniel Radcliffe seslendiriyor. Peki Playmobil Filmi konusu nedir? Playmobil oyuncularını kimler seslendiriyor?

PLAYMOBIL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Playmobil filminde, Playmobil evreninde kaybolan küçük kardeşi Charlie'yi arayan Marla'nın yaşamı işleniyor. Marla pek de kahramana benzemeyen teni arkadaşlarıyla yola çıkar. Marla ve Charlie, ne olursa olsun inandıkları her şeyi başarabileceklerini anlar.

PLAYMOBİL FİLMİ ORİJİNAL SESLENDİRMENLERİ

Blaise Hemingway ve Lino DiSalvo
Anya Taylor-Joy - Marla Brenner
Gabriel Bateman - Charlie Brenner
Ryan S. Hill - 6 yaşındaki Charlie
Jim Gaffigan - Del
Daniel Radcliffe - Rex Dasher
Adam Lambert - Emperor Maximus
Kenan Thompson


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