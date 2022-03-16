29 Ağustos 2019'da Almanya'da gösterime giren Playmobil Filminin yönetmenliğini Lino DiSalvo üstlendi. Filmin hikayesi ise Lino DiSalvo tarafından kaleme alındı. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. Rex Dasher karakterini, Harry Potter ile dünyaca üne kavuşmuş Daniel Radcliffe seslendiriyor. Peki Playmobil Filmi konusu nedir? Playmobil oyuncularını kimler seslendiriyor?

PLAYMOBIL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Playmobil filminde, Playmobil evreninde kaybolan küçük kardeşi Charlie'yi arayan Marla'nın yaşamı işleniyor. Marla pek de kahramana benzemeyen teni arkadaşlarıyla yola çıkar. Marla ve Charlie, ne olursa olsun inandıkları her şeyi başarabileceklerini anlar.

PLAYMOBİL FİLMİ ORİJİNAL SESLENDİRMENLERİ

Blaise Hemingway ve Lino DiSalvo

Anya Taylor-Joy - Marla Brenner

Gabriel Bateman - Charlie Brenner

Ryan S. Hill - 6 yaşındaki Charlie

Jim Gaffigan - Del

Daniel Radcliffe - Rex Dasher

Adam Lambert - Emperor Maximus

Kenan Thompson



