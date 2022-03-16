29 Ağustos 2019'da Almanya'da gösterime giren Playmobil Filminin yönetmenliğini Lino DiSalvo üstlendi. Filmin hikayesi ise Lino DiSalvo tarafından kaleme alındı. Film 7 yaş ve üzeri için uygundur. Rex Dasher karakterini, Harry Potter ile dünyaca üne kavuşmuş Daniel Radcliffe seslendiriyor. Peki Playmobil Filmi konusu nedir? Playmobil oyuncularını kimler seslendiriyor?
Playmobil filminde, Playmobil evreninde kaybolan küçük kardeşi Charlie'yi arayan Marla'nın yaşamı işleniyor. Marla pek de kahramana benzemeyen teni arkadaşlarıyla yola çıkar. Marla ve Charlie, ne olursa olsun inandıkları her şeyi başarabileceklerini anlar.
Blaise Hemingway ve Lino DiSalvo
Anya Taylor-Joy - Marla Brenner
Gabriel Bateman - Charlie Brenner
Ryan S. Hill - 6 yaşındaki Charlie
Jim Gaffigan - Del
Daniel Radcliffe - Rex Dasher
Adam Lambert - Emperor Maximus
Kenan Thompson
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