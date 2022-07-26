Yüksekokuldaki eğitim-öğretim sürecini başarı ile tamamlayan adaylara, Polis Meslek Yüksekokulu ön lisans diploması verilmektedir. Polis olabilmek içinse; "Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır" açıklaması yapılmıştı. Hayallerinde polis memurluğu olan binlerce aday PMYO başvuruları ve mülakatları hakkındaki bilgileri araştırıyor. Peki PMYO mülakatları ne zaman 2022? PMYO başvuruları nereden, ne zaman yapılır? Polis Meslek Yüksekokulu başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

PMYO NEDİR?

PMYO, lise mezunlarına yönelik TYT sınavı ile alım yapan polis alımıdır, eğitim süresi 2 yıldır. Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri parasız yatılı ve resmi üniformalıdır. Öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır.

PMYO MÜLAKAT VE BAŞVURU TARİHLERİ 2022

TYT Sınavı (18 Haziran 2022)

TYT Sınav Açıklanması (20 Temmuz 2022)

PMYO Giriş Sınavı Duyurusu (21 Haziran 2022)

PMYO Başvuru Tarihleri (25 Temmuz - 05 Ağustos 2022 )

PMYO Sağlık Kontrolü (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.)

PMYO Fiziki Yeterlilik Parkur Sınavı (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.)

PMYO Sözlü Mülakat Sınavı (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.)

PMYO Sınav Sonuçları Açıklanması (15 Ağustos-15 Eylül Arasında Beklenmektedir.)

PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanan PMYO giriş sınavı ön başvuru şartları şöyle;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puanı almış olmak.

Şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 200.000 ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla (1 Ekim 2018) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1993 – 01 Ekim 2000 tarihleri arasında doğmuş olmak),

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve

görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,”

ğ) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak,

h) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak,

k) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.



