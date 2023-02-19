Pofuduk poğaça tarifi! Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır?

Poğaçaların kabarması için çok farklı püf noktaları bulunuyor. Ancak bazı zamanlarda bu püf noktaları uygulansa dahi poğaçanın kabarmasında sorun yaşanabiliyor. Aşağıda bulunan tarifte ise istediğiniz pofuduk poğaçalara kavuşmanız çok kolay.

MALZEMELER Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı instant maya

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta beyazı

5,5 su bardağı un

1 yemek kaşığı tuz

200 gram kaşar peyniri (küp doğranmış)

Üzeri için:

2 adet yumurta sarısı

1,5 yemek kaşığı susam

TARİF Geniş bir kasede ılık süt, maya ve şekeri karıştırın ve 5 dakika bekletin.

Üzerine ılık su, sıvı yağ ve yumurta beyazını ekleyip güzelce karıştırın.

Son olarak un ve tuzunu ilave edip yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene dek yoğurun.

Hazırladığınız hamurun üzerini temiz bir bez ile örtüp oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.

Mayalanmış olan hamuru 20 eşit bezeye bölün.

Bezeleri yuvarlayıp elinizle yassılaştırın ve ortasına kaşar peyniri ekleyip top haline getirin.

Hazırladığınız poğaçaları pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Daha yumuşak ve dolgulu poğaçalar için 10-15 dakika da tepside mayalandırabilirsiniz. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpiştirin.

185 derece ısıtılmış fırında 20 dakika pişirin.

Pofuduk poğaçalarınız hazır.

AFİYET OLSUN!

