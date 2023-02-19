Pofuduk poğaça tarifi! Puf puf kabaran poğaça nasıl yapılır?

Poğaça kahvaltıların ve çay saatlerinin olmazsa olmazı olarak görülüyor. Her damak tadına uygun poğaça tarifi bulunuyor. İçerisini kendi zevkinize göre farklı malzemeler kullanarak zenginleştirebileceğiniz pofuduk poğaçalar gününüzü güzelleştirecek. Puf puf kabaran poğaça tarifi arıyorsanız bu tarife göz atabilirsiniz.
Poğaçaların kabarması için çok farklı püf noktaları bulunuyor. Ancak bazı zamanlarda bu püf noktaları uygulansa dahi poğaçanın kabarmasında sorun yaşanabiliyor. Aşağıda bulunan tarifte ise istediğiniz pofuduk poğaçalara kavuşmanız çok kolay.
MALZEMELER
Hamuru için:
1 su bardağı ılık süt
1 yemek kaşığı instant maya
4 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı ılık su
1 su bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta beyazı
5,5 su bardağı un
1 yemek kaşığı tuz
200 gram kaşar peyniri (küp doğranmış)
Üzeri için:
2 adet yumurta sarısı
1,5 yemek kaşığı susam
TARİF
Geniş bir kasede ılık süt, maya ve şekeri karıştırın ve 5 dakika bekletin.
Üzerine ılık su, sıvı yağ ve yumurta beyazını ekleyip güzelce karıştırın.
Son olarak un ve tuzunu ilave edip yumuşak ve pürüzsüz bir hamur elde edene dek yoğurun.
Hazırladığınız hamurun üzerini temiz bir bez ile örtüp oda sıcaklığında 1 saat mayalandırın.
Mayalanmış olan hamuru 20 eşit bezeye bölün.
Bezeleri yuvarlayıp elinizle yassılaştırın ve ortasına kaşar peyniri ekleyip top haline getirin.
Hazırladığınız poğaçaları pişirme kağıdı serili fırın tepsisine yerleştirin. Daha yumuşak ve dolgulu poğaçalar için 10-15 dakika da tepside mayalandırabilirsiniz. Poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpiştirin.
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