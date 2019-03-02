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Pokemon Sword ve Pokemon Shield başlangıç Pokemon’ları neler?

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TEKNOLOJİ  | 02.03.2019 09:09 | Son Güncelleme

8. nesil Pokemon oyunları olan Pokemon Sword ve Pokemon Shield bugün duyuruldu. Nintendo Switch için gelecek olan Pokemon Sword ve Shield’in detayları haberimizde.

Pokemon Sword ve Pokemon Shield başlangıç Pokemon’ları neler?

Pokemon Direct etkinliğinde merakla beklenen 8. nesil Pokemon oyunları açıklandı. Pokemon Sword ve Pokemon Shield isimlerine sahip olan bu oyunlar 2019 yılının sonlarında Nintendo Switch’e gelecek. Pokemon Sword ve Shield‘de yine gelenek bozulmuyor ve ateş, su ve çimen başlangıç Pokemon’larına yer veriliyor.

Pokemon Sword ve Shield’in başlangıç Pokemon’ları sırasıyla; Grookey Scorbunny ve Sobble olarak açıklandı. Grookey çimen, Scorbunny ateş ve Sobble su Pokemon’u olacak. Ancak bu Pokemon’ların diğer evrimleri henüz gösterilmedi.

Oldukça yenilikçi grafikler ile gelen Pokemon Sword ve Shield, yine izometrik bakış açısıyla oynanacak. 8. nesil Pokemon oyununun konusu ve mekanları hakkında bilgi vermeyen Game Freak, muhtemelen bu bilgileri yaz aylarında paylaşacak.

Buradan Pokemon Sword ve Shield‘in tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

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pokemon Pokemon Sword Pokemon Shield oyun

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