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Polat Alemdar'ın sağ koluydu! Kurtlar Vadisi'nin Cahit'i son haliyle herkesi şaşırttı

19.07.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sağ kolu Cahit karakterine hayat veren ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cahit Kayaoğlu son haliyle herkesi şaşırttı. Asıl mesleği polis memurluğu olan Kayaoğlu'nun yıllar içindeki değişimi gündem oldu.

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi hala popülerliğini koruyor. Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal gibi pek çok ismin yer aldığı dizideki oyuncuların son halleri zaman zaman gündem oluyor.

Kurtlar Vadisi cahit 0

Bu defa dizide Polat Alemdar'ın sağ kolu Cahit'in yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu.

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2010-2016 yıllarında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristliğini de üstlenen Cahit Kayaoğlu, şimdilerde 47 yaşında.

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Zaza asıllı olan Cahit Kayaoğlu, 29 Aralık 1976 tarihinde Elazığ'da doğdu. Kayaoğlu, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde polis memuruyken, bir anda şöhret kapılarını araladı.

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2009 yılında yayınlanan Haneler dizisiyle oyunculuğa adım atan Cahit Kayaoğlu, sonrasında Kurtlar Vadisi dizisinde izleyici karşısına geçti.

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Kayaoğlu, rol kabiliyetiyle büyük beğeni topladı ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

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6 yıl Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan Kayaoğlu, sonrasında Kurtlar Vadisi Vatan filminde de izleyicisinin karşısına çıktı.

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