MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya'dan yeni açıklamalar! Fetö detayı dikkat çekti! "Hatasını düzelten vatandaş imajı ortaya koyalım istiyorum"

Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya'dan yeni açıklamalar! Fetö detayı dikkat çekti! "Hatasını düzelten vatandaş imajı ortaya koyalım istiyorum"

14.12.2023 23:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları nedeniyle tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin yeni avukatı Hüseyin Kaya, Emrullah Erdinç'in Youtube kanalına konuk oldu.

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının yankıları devam ediyor. Konuyu ilk günden itibaren yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya ile bir canlı yayın gerçekleştirdi.

00104ac0-7cfa-11ee-92c3-256577dd2514

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

'HATASINI DÜZELTEN VATANDAŞ İMAJI..."

Çiftin avukatı Hüseyin Kaya, Erdinç'in yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Tüm süreç hakkındaki düşünceleri ve Polat çiftinin beraat edip edemeyeceğine dair düşüncelerini paylaştı.

dilan-polat-4

Kaya'nın Dilan-Engin Polat'ın itirafçı olan avukatları Ahmet Gün ile ilgili söyledikleri ise oldukça dikkat çekti. Emrullah Dinç'in de Gün için Fetö üyesi olabileceği ile ilgili duyumlar aldığını söylemesi üzerine Kaya da 'Bir fetö suçlamasından takipsizlik aldığını duymuştum çevremden. Ne kadar doğrudur bilemem' açıklamasında bulundu.

thumbs_b_c_6e621804647fab8a351cddd645c04cd1

8 bİn kişinin canlı olarak izlediği yayında Hüseyin Kaya'nın Polat çifti için açıklamaları da oldukça dikkat çekti. Erdinç'in 'Polat çifti için ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Kaya, 'Hatasını düzelten vatandaş imajı ortaya koyalım istiyorum' cevabını verdi.

ezgif.com-crop

'Kaderin cilvesi yaşama biçimleri göz önünde olunca böyle oldu.' diyen Kaya'ya Erdinç'in 'Hem devletten vergi kaçırsın hem görgüsüzce bir hayat yaşasın sonrasıda da bişey demeyelim' cevabı ise izleyicilerden büyük beğeni topladı.

UYUŞTURUCU İDDİASI...

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Feyza Altun, Polat çiftinin uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla ilgili kedisine bir bilgi geldiğini ve bunu savcılığa verdiğini açıklamıştı.

Uyuşturucu iddiasının sorulması üzerine Kaya bu iddialar için, 'Uyuşturucu iddiasında bulunan kişiler, bir ürünün üretilmesi için ham maddenin gümrük mevduatından geçtiğini düşünmemiş. Firma izinlerinin olduğunu düşünmemiş ve satmak için sayısız belge TSE vs. üç aşamalı laboratuvar incelemesinden geçmesi gerektiğini düşünememiş. Kullanılan ürünler ayrıştırılarak işlem görüyor ve sonrasında satışa sunuluyor.' dedi.

"KARA PARA ÇIKARSA DOSYAYI BIRAKIRIM DEMİŞTİ"

Yayında Polat çiftinin önceki avukatı Çağdaş Çelik'in 'Kara para çıkarsa ben bu dosyayı bırakırım.' demesi ve sonrasında dosyadan çekildiğini açıklaması hatırlatıldı.

Hesaplardan 500 milyon lira çıktı iddiası da hatırlatılan bir diğer konu oldu. Kaya bu raporun gizli kalşması gerektiğini fakat basına servis edildiğini söyleyerek 'Bu raporun yasa dışı alındığı ile ilgili suç duyurusunda bulunuyorum.' ifadelerini kullandı.

ac7e95b6-01bd-43c3-a796-35931eec9390

AVUKATLIK ÜCRETİ DETAYLARI

Bilindiği üzere Polat çiftinin tüm mal varlığına el konulmuştu. Avukat Kaya'ya avukatlık ücreti soruldu. Kaya ise avukatlık ücreti için 'Avukatlık ücretini cezaevine düşmeden önce ödediler. Bir kısmını da tahliyeler olduğunda alacağız. Masraflarımızı karşılıyorlar. Bir miktar ücret ödediler. Ben bu dosyayı dnasına kadar biliyorum. Biz yanlışımızdan devlete sığınmışız.' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren yayını 8 bin kişi canlı olarak izledi.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tansiyon bir anda yükseldi! İki isim arasında ipler gerildiTansiyon bir anda yükseldi! İki isim arasında ipler gerildi
Dilan Polat cezaevinden röportaj verdiDilan Polat cezaevinden röportaj verdi
Hakan Ural'dan olay sözler! Eylül Öztürk ülkeye dönüyor mu? Hakan Ural'dan olay sözler! Eylül Öztürk ülkeye dönüyor mu?
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat engin polat Emrullah Erdinç ele turu
En Çok Okunan Haberler
AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

AK Parti ve MHP'nin yerel seçimdeki yol haritası belli oldu! AK Parti o büyükşehirlerde aday çıkarmayacak

Kimlerin emekliliği ret veya iptal olur? 'Tespit ederlerse emekli...'

Kimlerin emekliliği ret veya iptal olur? 'Tespit ederlerse emekli...'

Somali Cumhurbaşkanı, ölümlü kazaya karışan oğluyla ilgili ilk kez konuştu! Oğlu kaçmamış... Verdiği tavsiyeyi de söyledi

Somali Cumhurbaşkanı, ölümlü kazaya karışan oğluyla ilgili ilk kez konuştu! Oğlu kaçmamış... Verdiği tavsiyeyi de söyledi

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

İYİ Parti 'İmamoğlu' krizi: Seni başkan seçtirmeyeceğiz

Gözyaşları içinde babasını anlattı! Anlattıkları herkesi ağlattı

Gözyaşları içinde babasını anlattı! Anlattıkları herkesi ağlattı

Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Üstün ses kalitesi, ergonomik tasarım! Bose kulaklıklar yarı fiyatına düştü

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.