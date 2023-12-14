Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya'dan yeni açıklamalar! Fetö detayı dikkat çekti! "Hatasını düzelten vatandaş imajı ortaya koyalım istiyorum"

Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının yankıları devam ediyor. Konuyu ilk günden itibaren yakından takip eden gazeteci Emrullah Erdinç, Polat çiftinin avukatı Hüseyin Kaya ile bir canlı yayın gerçekleştirdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

'HATASINI DÜZELTEN VATANDAŞ İMAJI..."

Çiftin avukatı Hüseyin Kaya, Erdinç'in yayınına katılarak açıklamalarda bulundu. Tüm süreç hakkındaki düşünceleri ve Polat çiftinin beraat edip edemeyeceğine dair düşüncelerini paylaştı.

Kaya'nın Dilan-Engin Polat'ın itirafçı olan avukatları Ahmet Gün ile ilgili söyledikleri ise oldukça dikkat çekti. Emrullah Dinç'in de Gün için Fetö üyesi olabileceği ile ilgili duyumlar aldığını söylemesi üzerine Kaya da 'Bir fetö suçlamasından takipsizlik aldığını duymuştum çevremden. Ne kadar doğrudur bilemem' açıklamasında bulundu.

8 bİn kişinin canlı olarak izlediği yayında Hüseyin Kaya'nın Polat çifti için açıklamaları da oldukça dikkat çekti. Erdinç'in 'Polat çifti için ne düşünüyorsunuz?' sorusuna Kaya, 'Hatasını düzelten vatandaş imajı ortaya koyalım istiyorum' cevabını verdi.

'Kaderin cilvesi yaşama biçimleri göz önünde olunca böyle oldu.' diyen Kaya'ya Erdinç'in 'Hem devletten vergi kaçırsın hem görgüsüzce bir hayat yaşasın sonrasıda da bişey demeyelim' cevabı ise izleyicilerden büyük beğeni topladı.

UYUŞTURUCU İDDİASI...

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Feyza Altun, Polat çiftinin uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla ilgili kedisine bir bilgi geldiğini ve bunu savcılığa verdiğini açıklamıştı.

Uyuşturucu iddiasının sorulması üzerine Kaya bu iddialar için, 'Uyuşturucu iddiasında bulunan kişiler, bir ürünün üretilmesi için ham maddenin gümrük mevduatından geçtiğini düşünmemiş. Firma izinlerinin olduğunu düşünmemiş ve satmak için sayısız belge TSE vs. üç aşamalı laboratuvar incelemesinden geçmesi gerektiğini düşünememiş. Kullanılan ürünler ayrıştırılarak işlem görüyor ve sonrasında satışa sunuluyor.' dedi.

"KARA PARA ÇIKARSA DOSYAYI BIRAKIRIM DEMİŞTİ"

Yayında Polat çiftinin önceki avukatı Çağdaş Çelik'in 'Kara para çıkarsa ben bu dosyayı bırakırım.' demesi ve sonrasında dosyadan çekildiğini açıklaması hatırlatıldı.

Hesaplardan 500 milyon lira çıktı iddiası da hatırlatılan bir diğer konu oldu. Kaya bu raporun gizli kalşması gerektiğini fakat basına servis edildiğini söyleyerek 'Bu raporun yasa dışı alındığı ile ilgili suç duyurusunda bulunuyorum.' ifadelerini kullandı.

AVUKATLIK ÜCRETİ DETAYLARI

Bilindiği üzere Polat çiftinin tüm mal varlığına el konulmuştu. Avukat Kaya'ya avukatlık ücreti soruldu. Kaya ise avukatlık ücreti için 'Avukatlık ücretini cezaevine düşmeden önce ödediler. Bir kısmını da tahliyeler olduğunda alacağız. Masraflarımızı karşılıyorlar. Bir miktar ücret ödediler. Ben bu dosyayı dnasına kadar biliyorum. Biz yanlışımızdan devlete sığınmışız.' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren yayını 8 bin kişi canlı olarak izledi.







