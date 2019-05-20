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Polis 40 gün boyunca takip etmişti... Mahkeme kararını verdi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.05.2019 13:28 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden, 1'i kadın 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fuhuş yaptırıldığı belirlenerek, ifadeleri alınan 8 kadından yabancı uyruklu 4'ü, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polis 40 gün boyunca takip etmişti... Mahkeme kararını verdi

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yaptıran kişilere yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ile ortak operasyon düzenledi. Yaklaşık 40 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından A.A., G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A., 15 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyete götürülürken, fuhşa sürüklenen kadınların cinsel birliktelik yaşadığı 52 kişinin de ifadesine başvuruldu.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., savcılıkça serbest bırakılırken, G.İ., R.T., Ş.K., M.C., N.K. ve U.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Öte yandan fuhuş yaptırıldığı belirlenerek, ifadeleri alınan 8 kadından yabancı uyruklu 4'ü, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA-İHA)

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izmir Çeşme polis

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